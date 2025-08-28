Thuế quan của Mỹ: Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ giảm phát

Ngày 28/8, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cảnh báo mức thuế quan đối ứng lên tới 15% mà Mỹ áp dụng sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đến tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.

Theo báo cáo, Hàn Quốc được đánh giá đạt kết quả “tương đối thuận lợi” trong các cuộc đàm phán, đứng thứ 9/50 quốc gia xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ về mức giảm thuế suất, nhưng lại xếp thứ 18 về quy mô tăng thuế so với mức thuế trung bình trước thời Tổng thống Donald Trump.

Đặc biệt, nhiều mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc chịu thuế cao hơn so với các nước khác.

Dữ liệu của BOK cho thấy chính sách thuế mới của Mỹ có thể khiến tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc giảm 0,45 điểm phần trăm trong năm 2025 và 0,6 điểm phần trăm năm sau.

Nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới dự kiến chỉ tăng trưởng 0,9% trong năm nay và 1,6% vào năm tới.

BOK lưu ý tác động ban đầu của chính sách thuế quan còn hạn chế nhờ các khoản miễn trừ và doanh nghiệp tự gánh chi phí, song ảnh hưởng sẽ rõ rệt hơn về lâu dài do Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ.

Ngoài ra, cơ quan này cảnh báo hệ sinh thái công nghiệp trong nước có thể bị gián đoạn nếu dòng hàng xuất khẩu từ các quốc gia khác chuyển hướng sang Hàn Quốc, hoặc khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất trực tiếp tại Mỹ.

Điều này không chỉ gây sức ép lên ngành công nghiệp nội địa mà còn làm gia tăng nguy cơ mất việc làm và "chảy máu" lao động tay nghề cao.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, BOK thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,5% tháng thứ 2 liên tiếp nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về giá nhà và nợ hộ gia đình tăng cao.

Động thái này được đánh giá là cách tiếp cận thận trọng của BOK, bất chấp nhu cầu cấp thiết phải hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, phòng ngừa rủi ro ổn định tài chính, đồng thời giải quyết những bất ổn xung quanh chính sách thuế quan mạnh tay của Mỹ./.

