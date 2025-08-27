30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc cam kết đầu tư 150 tỷ USD vào Mỹ

Ngày 26/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định Seoul “đối tác tối ưu và duy nhất” của Mỹ trong các lĩnh vực sản xuất và đóng tàu, đồng thời trình bày 3 hướng hợp tác chiến lược gồm: tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược, mở rộng hợp tác công nghiệp tiên tiến và bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng các mặt hàng cốt lõi.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu khi tham dự sự kiện “Bàn tròn kinh doanh Hàn-Mỹ: Đối tác phục hưng sản xuất” tại Washington, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh “an ninh vững chắc là trụ cột của kinh tế vững chắc,” đồng thời công bố dự án MASGA do Hàn Quốc khởi xướng nhằm hỗ trợ Mỹ phục hồi ngành đóng tàu, tăng cường sức mạnh quân sự, từ đó mang lại lợi ích cả về kinh tế và an ninh của Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, các doanh nghiệp nước này sở hữu các xưởng đóng tàu từ vị trí số 1 đến thứ 3 thế giới, sẽ đóng vai trò quyết định trong việc tái thiết ngành đóng tàu Mỹ, với danh mục đầu tư rộng lớn từ tàu thương mại đến tàu LNG, tàu phá băng và các tàu tiên tiến khác.

Tổng thống Lee Jae Myung (trái) trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington DC., ngày 25/8/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Lee Jae Myung cũng tuyên bố sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực điện hạt nhân thế hệ mới và phát triển cũng như thương mại hóa lò phản ứng modul nhỏ (SMR) để đáp ứng nhu cầu điện trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường an ninh năng lượng.

Về lĩnh vực công nghiệp tiên tiến, ông Lee Jae Myung cho rằng chuỗi cung ứng bán dẫn Hàn-Mỹ có cấu trúc cộng sinh dựa trên thế mạnh của nhau.

Trong tương lai, các công ty của Hàn Quốc như SK, Samsung sẽ xây dựng các cơ sở sản xuất bao gồm đóng gói, sản xuất chip bán dẫn, tại Mỹ. Theo đó, Mỹ sẽ nổi lên như một căn cứ cốt lõi của chuỗi cung ứng bán dẫn.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh để ổn định cung ứng các mặt hàng cốt lõi, cần xây dựng mối quan hệ thương mại bền vững.

Tiếp đó, Tổng thống Lee đề xuất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học-y tế, ông cho biết trong thời kỳ đại dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Hàn Quốc đã có kinh nghiệm cung cấp bộ kit chẩn đoán theo yêu cầu của Tổng thống Trump.

Ông kêu gọi doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư vào Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Theo ông, nền tảng của liên minh là sự tin tưởng và con đường tốt nhất để đạt được sự tin tưởng vẫn là giao lưu kinh tế.

Tổng thống Lee Jae Myung (trái) hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington DC., ngày 25/8. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Cũng nhân chuyến thăm, 30 tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư lớn, trị giá 150 tỷ USD vào Mỹ.

Tập đoàn Hyundai Motor đã công bố kế hoạch đầu tư 36.000 tỷ won (khoảng 26 tỷ USD) vào Mỹ trong bốn năm tới. Khoản đầu tư này đã tăng 5 tỷ USD (khoảng 7.000 tỷ won) so với kế hoạch đầu tư 21 tỷ USD (khoảng 29.000 tỷ won) được Chủ tịch Chung Eui-sun của Hyundai công bố vào tháng 3 năm nay trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump.

Hyundai có kế hoạch đầu tư vào thép, ôtô và robot. Cụ thể, 5 tỷ USD bổ sung sẽ được sử dụng để xây dựng một nhà máy robot mới có khả năng sản xuất 30.000 robot.

Hãng hàng không Korean Air cũng đã công bố việc mua 103 máy bay Boeing và động cơ từ GE Aerospace với tổng giá trị lên tới 70.000 tỷ won.

Tập đoàn Hanwha cũng dự kiến sẽ sớm công bố kế hoạch đầu tư bổ sung vào các nhà máy đóng tàu tại Mỹ. Theo thông tin từ Chính phủ Mỹ, Hanwha Ocean có kế hoạch đầu tư thêm 70 triệu USD (khoảng 100 tỷ won) vào nhà máy đóng tàu ở Philadelphia.

Samsung Electronics đang đầu tư 37 tỷ USD (khoảng 51.600 tỷ won) để xây dựng một nhà máy bán dẫn tại Taylor, Texas.

Tập đoàn LG và Tập đoàn SK cũng đang đầu tư lần lượt 25 tỷ USD và 13 tỷ USD vào Mỹ.

Trong ngày 26/8, các công ty Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết tổng cộng 11 hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MOU) liên quan đến "quan hệ đối tác sản xuất."

Sáu biên bản ghi nhớ (MOU) đã được ký kết trong các ngành công nghiệp chiến lược, bao gồm đóng tàu và điện hạt nhân, nhằm thiết lập những quỹ chung, đầu tư và hợp tác công nghệ.

Trong lĩnh vực đóng tàu, HD Hyundai và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Cerberus Capital có trụ sở tại Mỹ để thành lập "Chương trình đầu tư chung cho ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc-Mỹ."

HD Hyundai có kế hoạch mua lại và hiện đại hóa các nhà máy đóng tàu của Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng địa phương thông qua đầu tư vào những công ty thiết bị và phát triển các công nghệ tiên tiến như hàng hải tự động.

Samsung Heavy Industries cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Vigor Marine Group có trụ sở tại Mỹ về dịch vụ bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) cho các tàu Hải quân Mỹ.

Doosan Energy cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Amazon Web Services (AWS) và X-Energy để hợp tác trong các dự án lò phản ứng mô đun nhỏ (SMR).

Công ty cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Fermi America, một nhà phát triển năng lượng của Mỹ, để hợp tác về nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng mô đun nhỏ (SMR).

Korea Zinc cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin về hợp tác cung cấp và mua germani và chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng./.

