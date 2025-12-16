VinFast khánh thành nhà máy đầu tiên ở Indonesia

Tại Khu công nghiệp Subang Smartpolitan (tỉnh Tây Java, Indonesia), Công ty VinFast (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã tổ chức Lễ khánh thành nhà máy sản xuất ôtô điện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và là nhà máy thứ hai của VinFast đi vào hoạt động tại thị trường quốc tế, sau nhà máy tại Ấn Độ.

Nghi thức bấm nút vận hành nhà máy là dấu son mới trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Indonesia, đúng vào dịp hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2025).

Tham dự buổi lễ, về phía Indonesia có Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Kinh tế, ông Airlangga Hartarto; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Arrmanatha Nasir; Thống đốc tỉnh Tây Java cùng lãnh đạo chính quyền huyện Subang.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông; lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia, cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn Vingroup.

Về phía VinFast có Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, ông Temmy Wiradjaja và Tổng Giám đốc VinFast thị trường châu Á, ông Phạm Sanh Châu.

Phát biểu chào mừng, ông Temmy Wiradjaja bày tỏ niềm tự hào khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động đúng tiến độ cam kết, chỉ sau khoảng 17 tháng kể từ lễ động thổ (tháng 7/2024).

Tổng Giám đốc Temmy Wiradjaja nhấn mạnh: "Việc hoàn thành nhà máy tại Subang không chỉ khẳng định năng lực triển khai thần tốc của VinFast mà còn thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của chúng tôi tại 'đất nước vạn đảo'. Với công suất 50.000 xe/năm và quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, chúng tôi cam kết mang đến cho người tiêu dùng Indonesia những sản phẩm xe điện chất lượng cao, an toàn và thông minh."

Ông cũng cho biết nhà máy sẽ ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực địa phương và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phấn đấu đạt mục tiêu 40% vào năm 2026 như lộ trình đã đề ra với Chính phủ Indonesia.

Thay mặt Chính phủ Indonesia, Bộ trưởng Điều phối kinh tế Airlangga Hartarto đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của dự án. Ông khẳng định sự hiện diện của nhà máy VinFast là mảnh ghép quan trọng giúp Indonesia hiện thực hóa tham vọng trở thành trung tâm sản xuất xe điện toàn cầu.

Bộ trưởng Airlangga nêu rõ: "Chúng tôi hoan nghênh VinFast đã chọn Indonesia làm cứ điểm sản xuất trọng yếu tại khu vực. Chính phủ Indonesia cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất về chính sách để các doanh nghiệp tiên phong như VinFast phát triển, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái xe điện và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia."

Bộ trưởng Airlangga Hartarto, Đại sứ Tạ Văn Thông, Thống đốc Tây Java cùng lãnh đạo Vingroup, VinFast đã cùng thực hiện nghi thức bấm nút khởi động, chính thức đưa nhà máy vào vận hành thương mại.

Ông Phạm Sanh Châu chia sẻ nhà máy Subang là "mảnh ghép" chiến lược tại thị trường ôtô lớn nhất Đông Nam Á, giúp hoàn thiện hệ sinh thái gồm mạng lưới đại lý, dịch vụ và taxi điện đã được xây dựng suốt 2 năm qua. Đây sẽ là trung tâm sản xuất xe tay lái nghịch (right-hand drive) chủ lực cung ứng cho toàn khu vực, đồng thời giúp VinFast chủ động nguồn cung, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tối ưu chi phí để nâng cao sức cạnh tranh.

Ngay sau nghi thức, các đại biểu đã tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại tại các xưởng Thân vỏ, Sơn, Động cơ và Lắp ráp. Đoàn đại biểu cũng đã trực tiếp trải nghiệm những chiếc xe điện VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 phiên bản tay lái nghịch đầu tiên được sản xuất "Make in Indonesia."

Nhà máy VinFast tại Subang có tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu 200 triệu USD, nằm trên diện tích quy hoạch rộng lớn tại thủ phủ công nghiệp mới của Tây Java. Đây là nhà máy thứ hai của VinFast tại Đông Nam Á, đóng vai trò then chốt trong việc cung ứng xe cho thị trường nội địa Indonesia và xuất khẩu sang các quốc gia lân cận./.

VinFast chính thức khánh thành nhà máy lắp ráp ôtô điện tại Ấn Độ Ở giai đoạn đầu, VinFast Tamil Nadu sẽ tập trung lắp ráp 2 mẫu xe điện cao cấp là VF 7 (phân khúc C) và VF 6 (phân khúc B); công suất ban đầu là 50.000 xe/năm, có thể đạt 150.000 xe/năm.