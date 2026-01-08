Bitcoin có thể chinh phục lại các mức cao trong năm 2026

Bitcoin đang từng bước phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh, nhưng giới chuyên gia nhận định sự trở lại lần này sẽ phụ thuộc vào các thay đổi mang tính cấu trúc và khung pháp lý rõ ràng, thay vì sự hưng phấn nhất thời của nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Trao đổi với Yahoo Finance, ông John D'Agostino, Giám đốc chiến lược tại Coinbase, khẳng định lộ trình để Bitcoin quay lại đỉnh cao 126.000 USD hiện phụ thuộc vào hai yếu tố chính là sự ổn định của các nhà đầu tư và việc thông qua Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (CLARITY Act).

Dự luật này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump trong kế hoạch đưa Mỹ trở thành "trung tâm tiền kỹ thuật số của thế giới."

Mục tiêu của dự luật là chấm dứt tình trạng "quản lý bằng cưỡng chế," trao quyền giám sát chính cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), đồng thời thiết lập các định nghĩa phân loại tài sản và quy tắc rõ ràng cho người tham gia thị trường.

Trước đó, thị trường tiền số đã trải qua một đợt bán tháo kỷ lục vào ngày 10/10/2025 khi thị trường bị “bốc hơi” gần 19 tỷ USD. Sự kiện mà ông D'Agostino gọi là "cú sập chớp nhoáng" này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Bitcoin đã giảm hơn 14% chỉ trong vài giờ, trong khi các đồng tiền số khác như Cosmos gần như mất toàn bộ giá trị trên một số sàn giao dịch.

Theo đại diện Coinbase, sự cố này cho thấy điểm yếu về hạ tầng giao dịch của thị trường tiền điện tử. Khác với thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử không có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp thanh khoản. Khi biến động xảy ra, họ rút lui khỏi thị trường, tạo ra các khoảng trống lớn về giá khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu thiệt hại nặng nề.

Mặc dù tâm lý nhà đầu tư cá nhân vẫn còn e ngại, song dữ liệu từ Coinbase cho thấy tình hình từ phía các tổ chức tài chính hoàn toàn trái ngược. Giai đoạn từ tháng 10-12/2025 được ghi nhận là một trong những thời điểm “bắt đáy” tích cực nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Ông D'Agostino nhận định cú sập vừa qua thực chất là một bài kiểm tra sức chịu đựng mà bitcoin đã vượt qua thành công. Khác với giai đoạn sụp đổ của FTX, lần này thị trường không ghi nhận tình trạng mất khả năng thanh toán lớn nào. Các tổ chức lớn vẫn quản trị rủi ro hiệu quả dù thị trường biến động mạnh.

Hiện tại, tình hình giá đi ngang được xem là giai đoạn “nghỉ ngơi,” tạo đà cho sự hỗ trợ vững chắc từ các tổ chức tài chính trước khi thị trường hướng tới việc chinh phục lại các đỉnh cao của năm 2025./.

