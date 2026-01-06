Hơn 145 quốc gia đồng ý cập nhật thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu

Ngày 5/1, hơn 145 quốc gia đã đồng ý sửa đổi thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu năm 2021 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trong đó miễn trừ các công ty Mỹ khỏi một số loại thuế nước ngoài nhất định.

Theo OECD, thỏa thuận thuế ban đầu bao gồm hai "trụ cột", trong đó trụ cột thứ hai quy định mức thuế suất tối thiểu toàn cầu là 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia lớn bất kể nơi hoạt động.

Theo thỏa thuận song song được cập nhật, các quốc gia đã nhất trí cho phép hệ thống thuế của Mỹ cùng tồn tại với quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu, như vậy, các công ty đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ sẽ được miễn áp dụng các quy tắc thuế bổ sung của nước ngoài nếu đã tuân thủ hệ thống thuế tối thiểu của Mỹ.

Bản cập nhật cũng bao gồm các biện pháp đơn giản hóa và cơ chế an toàn tạm thời để giúp doanh nghiệp chuyển đổi dễ dàng hơn và giảm chi phí tuân thủ.

Người đứng đầu OECD, Mathias Cormann, nhận định thỏa thuận này "tăng cường tính chắc chắn về thuế, giảm bớt sự phức tạp và bảo vệ cơ sở thuế."

Trong một phản hồi, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định đây là chiến thắng cho các doanh nghiệp và người dân Mỹ; nêu rõ thỏa thuận sẽ đảm bảo rằng các công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ chỉ phải chịu thuế tối thiểu toàn cầu của Mỹ và bảo toàn các lợi ích của tín dụng thuế nghiên cứu và đầu tư của Mỹ, đồng thời công nhận chủ quyền thuế của các quốc gia khác.

Ông cho biết Washington sẽ tiếp tục đối thoại với các quốc gia khác về thuế đối với nền kinh tế kỹ thuật số, trụ cột phức tạp hơn trong khuôn khổ thuế của OECD.

Tính đến tháng 10/2025, hơn 65 quốc gia đã bắt đầu thực hiện thỏa thuận thuế toàn cầu năm 2021 của OECD, yêu cầu các quốc gia áp dụng thuế doanh nghiệp 15% hoặc áp đặt một khoản thuế bổ sung đối với các tập đoàn đa quốc gia ghi nhận lợi nhuận tại các khu vực pháp lý có thuế suất thấp hơn.

Bản cập nhật mới được đưa ra ban đầu từ tháng 6/2025 với sự ủng hộ của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7)./.

