Lợi nhuận trước thuế của BDV năm 2025 đạt 36.000 tỷ đồng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể, tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%;

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt trên 1.490 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết đạt trên 1.470 tỷ đồng.

Năm 2024 BIDV ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế gần 32.000 tỷ đồng. Như vậy, tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong năm vừa qua đạt khoảng 12,5%.

Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo như tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) đạt 1,01%; tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 19,02%; hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Cũng tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng đạt 163.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6%; vốn điều lệ đạt trên 70.000 tỷ đồng; giá trị vốn hóa đạt 273.000 tỷ đồng (tương đương 10,5 tỷ USD); nộp ngân sách trên 12.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BIDV cho biết đã chủ động tiết giảm chi phí, giảm thu nhập hơn 5.600 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay. Trong năm qua, ngân hàng đã hỗ trợ gần 400.000 khách hàng với mức giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%/năm, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; tích cực tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội với quy mô 30.000 tỷ đồng; tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực lâm sản, thủy sản với quy mô giải ngân đạt 22.000 tỷ đồng;

Năm 2026, BIDV dự kiến dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao, dự kiến tăng trưởng 15%-16%; huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức ≤1,5%; lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng trưởng 10%; đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước./.

