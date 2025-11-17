Kinh tế

Doanh nghiệp

BIDV và JBIC ký kết thỏa thuận hợp tác về tài chính xanh

BIDV và JBIC đã ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải tại Việt Nam, góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050.

Thúy Hà
Ngày 17/11/2025, BIDV và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã trao thỏa thuận hợp tác hỗ trợ quá trình khử carbon và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam

BIDV và JBIC trao Thỏa thuận hợp tác (MOU) hỗ trợ quá trình khử các-bon và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Hoàng Long và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Thỏa thuận hợp tác khẳng định mối quan hệ truyền thống và hiệu quả giữa hai ngân hàng hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản từ năm 2013. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác song phương hướng tới mục tiêu khử carbon và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Nội dung hợp tác trọng tâm của Thỏa thuận bao gồm việc xem xét tài trợ các dự án tiềm năng trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, mang lại lợi ích cho các bên và tối đa lợi ích quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản. Thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai bên trong hành trình hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự kiện ký kết MOU giữa BIDV và JBIC có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương giữa hai ngân hàng mà còn góp phần vào thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp hai nước và sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội trong khu vực nói chung./.

