Bốn ngân hàng Việt góp mặt trong mạng lưới xanh 5,6 nghìn tỷ USD

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC-thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới) đã công bố 20 ngân hàng thương mại đầu tiên tham gia Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh (Alliance for Green Commercial Banks), với tổng tài sản quản lý hơn 5,6 nghìn tỷ USD.

Đại diện cho 8 thị trường, nhóm thành viên đầu tiên của Liên minh là một tập hợp đa dạng các định chế hàng đầu, được công nhận nhờ vị thế dẫn dắt thị trường, đổi mới sáng tạo và cam kết phát triển bền vững.

Trong danh sách này, Việt Nam có bốn ngân hàng gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank).

Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh là một sáng kiến toàn cầu do IFC thiết kế và quản lý.

Sáng kiến hoạt động như một nền tảng thành viên được tuyển chọn, nhằm kết nối các ngân hàng thương mại tại các thị trường mới nổi với các tổ chức tài chính toàn cầu và các nhà lãnh đạo ngành chủ chốt, để thúc đẩy ngân hàng xanh tại những quốc gia cần được hỗ trợ nhất thông qua việc trao đổi tri thức, dẫn dắt tư duy và xây dựng cộng đồng.

Các hoạt động trọng tâm bao gồm năng lượng tái tạo, giao thông bền vững, kinh tế tuần hoàn, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ông Allen Forlemu, Giám đốc Khối Định chế tài chính Khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IFC, nhấn mạnh: “Liên minh không chỉ là một mạng lưới, mà còn là cộng đồng các tổ chức cam kết cùng nhau thu hẹp khoảng cách hàng nghìn tỷ USD trong tài chính khí hậu và đưa các thị trường mới nổi trở thành động lực tăng trưởng kinh tế bền vững.”

Đại diện cho một trong các ngân hàng Việt tham gia Liên minh, ông Andrew William James Life, Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro OCB chia sẻ: “Việc gia nhập Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh của IFC là một bước đi chiến lược trong hành trình trở thành ngân hàng xanh và số hóa hàng đầu tại Việt Nam của OCB. Quan hệ hợp tác này sẽ thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi trong việc tích hợp phát triển bền vững vào mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi công bằng sang nền kinh tế carbon thấp.”

Việc 4 ngân hàng Việt Nam tham gia Liên minh cho thấy cam kết ngày càng mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong mục tiêu hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050, mở rộng tiếp cận nguồn vốn quốc tế và góp phần nâng cao vị thế tài chính bền vững của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới./.