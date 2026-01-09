Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Chiểu 9/1, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại Khu công viên phần mềm số 2. Đây là bước khởi đầu cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực và quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và các định chế tài chính quốc tế tham dự.

Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 300ha, bao gồm các phân khu chức năng tại quận Sơn Trà, Hải Châu và khu vực lấn biển đường Nguyễn Tất Thành. Trong giai đoạn đầu, trung tâm vận hành trụ sở Cơ quan điều hành với hơn 4.000m² không gian làm việc tại Khu công viên phần mềm số 2, được trang bị hạ tầng số hiện đại và phủ sóng 5G hoàn toàn.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Trung tâm được định hướng hoạt động theo mô hình tài chính hiện đại, gắn chặt với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nơi áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình tài chính mới như tài sản số, thanh toán số và các dịch vụ công nghệ tài chính (fintech).

Ngay tại lễ khai trương, Trung tâm đã công bố Cổng thông tin điện tử tích hợp cơ chế "một cửa" để hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục đăng ký, visa và giấy phép lao động. Tính đến thời điểm vận hành, đã có 12 định chế tài chính được cấp chứng nhận thành viên và 5 ngân hàng thương mại lớn gửi thư quan tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi khai trương Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc đưa Trung tâm vào vận hành là bước triển khai cụ thể, thực chất của một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện" của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc chuẩn bị hạ tầng và bộ máy. Ông khẳng định xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia vào "cuộc chơi lớn" toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc dòng vốn thế giới.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải chuyển đổi dứt khoát từ tư duy "quản lý, xin – cho" sang tư duy "đồng hành, kiến tạo". Ông đề nghị các Bộ, ngành Trung ương không được cứng nhắc trong tư duy quản lý, phải mạnh dạn thí điểm cái mới, vừa làm vừa hoàn thiện khung khổ pháp lý, kiên quyết không để quy trình cũ kìm hãm mô hình phát triển mới.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho Đà Nẵng, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố phải phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện Quy chế hoạt động chung, đảm bảo hai trung tâm bổ trợ cho nhau. Đặc biệt, ông lưu ý Đà Nẵng cần ưu tiên phát triển "hạ tầng mềm" đi trước một bước, xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy quốc tế, giỏi ngoại ngữ và nghiệp vụ để "đủ sức làm việc sòng phẳng với giới tài chính toàn cầu".

Quang cảnh buổi lễ khai trương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở vai trò đối tác kinh doanh mà hãy trở thành nguồn tri thức chính sách, trực tiếp tham gia phản biện và kiến nghị để hoàn thiện môi trường đầu tư. Ông khuyến khích các nhà đầu tư chủ động phối hợp với cơ quan quản lý để cùng thiết kế các sản phẩm tài chính mới như Fintech, tín chỉ carbon, tài sản số... nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế ./.