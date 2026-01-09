Ôtô-Xe máy

GM dự kiến lợi nhuận giảm 7,1 tỷ USD do thu hẹp mảng xe điện

GM cho biết việc chấm dứt một số ưu đãi thuế cho người tiêu dùng cùng với việc nới lỏng các quy định về khí thải đã khiến nhu cầu xe điện toàn ngành tại Bắc Mỹ chậm lại trong năm 2025.

Vân Anh
Xe ôtô mới sản xuất tại nhà máy của GM ở Oshawa, bang Ontario, Canada. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Xe ôtô mới sản xuất tại nhà máy của GM ở Oshawa, bang Ontario, Canada. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

General Motors (GM) cho biết công ty dự kiến sẽ giảm lợi nhuận 7,1 tỷ USD do mảng xe điện (EV) thu hẹp hoạt động trong bối cảnh chính sách của Mỹ thay đổi.

Theo hồ sơ chứng khoán, nhà sản xuất ôtô khổng lồ đặt trụ sở tại Detroit này cho biết kết quả kinh doanh quý 4/2025 sẽ bị ảnh hưởng bởi khoản chi phí tổng cộng 7,1 tỷ USD. Trong đó, 6 tỷ USD liên quan đến việc hủy các khoản đầu tư vào xe điện và 1,1 tỷ USD dành cho việc tái cấu trúc hoạt động tại Trung Quốc cùng các chi phí pháp lý phát sinh.

Động thái này của GM được đưa ra sau đợt giảm giá trị tài sản 1,6 tỷ USD trong quý 3/2025, thời điểm công ty bắt đầu điều chỉnh chiến lược rút khỏi xe điện sau khi chính sách của Mỹ có sự thay đổi lớn dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đã bãi bỏ nhiều sáng kiến quan trọng ủng hộ xe điện vốn được người tiền nhiệm Joe Biden thúc đẩy trước đó.

GM cho biết việc chấm dứt một số ưu đãi thuế cho người tiêu dùng cùng với việc nới lỏng các quy định về khí thải đã khiến nhu cầu xe điện toàn ngành tại Bắc Mỹ chậm lại trong năm 2025. Trước tình hình này, GM đã chủ động giảm năng lực sản xuất xe điện.

Ngoài những thiệt hại ở mảng xe điện, khoản chi phí 1,1 tỷ USD nêu trên bao gồm việc cơ cấu lại liên doanh SAIC General Motors tại Trung Quốc cùng với một khoản dự phòng pháp lý bổ sung.

Dù vậy, Giám đốc điều hành (CEO) Mary Barra khẳng định xe điện vẫn là ưu tiên dài hạn nhưng công ty đang điều chỉnh quy mô đầu tư để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#GM #xe điện
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Airlangga Hartarto - Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia (thứ 2 từ phải), ký tặng lên xe điện VF 3 trong lễ khánh thành. (Ảnh: VinFast)

VinFast khánh thành nhà máy đầu tiên ở Indonesia

Với công suất 50.000 xe/năm và quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, VinFast cam kết mang đến cho người tiêu dùng Indonesia những sản phẩm xe điện chất lượng cao, an toàn và thông minh.