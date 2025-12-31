Nhà máy VinFast xuất xưởng chiếc ôtô điện thứ 200.000 trong năm 2025

Ngày 31/12, Tổ hợp Nhà máy Sản xuất ôtô VinFast tại Hải Phòng ghi dấu mốc quan trọng khi xuất xưởng chiếc ôtô điện thứ 200.000 trong năm.

Thành tựu này được thiết lập sau hơn một năm VinFast giữ vững vị trí hãng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam, tạo khoảng cách vượt trội so với các thương hiệu ôtô còn lại.

Sản lượng 200.000 xe xuất xưởng trong năm 2025 tại Nhà máy VinFast Hải Phòng bao gồm cả xe tiêu thụ trong nước và xe xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Chiếc xe thứ 200.000 lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất trong năm 2025 là mẫu MPV 7 chỗ thuần điện Limo Green.

Riêng trong tháng 11/2025, Limo Green đạt doanh số kỷ lục 9.642 xe, trở thành mẫu ôtô có lượng bán ra trong một tháng cao nhất từ trước đến nay.

Trong tháng 12/2025, giai đoạn cao điểm cuối năm, công suất của nhà máy VinFast Hải Phòng được nâng lên mức tối đa, với gần 26.000 xe xuất xưởng chỉ trong một tháng.

Đỉnh cao sản xuất được ghi nhận vào ngày 14/12/2025 khi nhà máy đạt sản lượng 1.062 xe/ngày, tương đương trung bình gần 43 xe mỗi giờ. Mức công suất này được đánh giá tương đương với nhiều nhà máy Giga (Gigafactory) hàng đầu thế giới.

Kết quả ấn tượng trên đến từ năng lực tối ưu hóa sản xuất ở mức rất cao của nhà máy VinFast Hải Phòng, với hơn 1.200 robot ABB hiện đại, quy trình tự động hóa đạt khoảng 90% và đội ngũ hơn 18.000 cán bộ, nhân viên làm việc theo mô hình 3 ca linh hoạt.

Hệ thống sản xuất thông minh giúp VinFast vừa đảm bảo sản lượng lớn, vừa duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng.

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, ông Trịnh Văn Ngân, Phó Tổng Giám đốc Sản xuất VinFast toàn cầu nhấn mạnh: mốc 200.000 ôtô điện xuất xưởng trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để hãng tự tin chinh phục những mục tiêu tham vọng hơn.

Tính đến hết tháng 11/2025, VinFast đã bán ra tổng cộng 147.450 ôtô điện các loại, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu tuyệt đối tại thị trường nội địa. Với sản lượng xuất xưởng đạt mức kỷ lục trong tháng 12, VinFast được kỳ vọng sẽ khép lại năm 2025 với doanh số và thị phần cao nhất trong lịch sử ngành ôtô Việt Nam.

Bên cạnh tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng, trong năm 2025, VinFast cũng đã đưa vào vận hành thêm ba nhà máy mới tại Hà Tĩnh (Việt Nam), bang Tamil Nadu (Ấn Độ) và Tây Java (Indonesia).

Việc mở rộng mạng lưới sản xuất sang các thị trường trọng điểm cho thấy chiến lược toàn cầu hóa mạnh mẽ của hãng xe Việt, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch tăng trưởng dài hạn trong những năm tới./.

