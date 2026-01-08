Trung Quốc chuẩn hóa an toàn trụ sạc xe đạp điện, ngăn rủi ro cháy nổ

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng Dự thảo trình phê duyệt Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc “Quy phạm kỹ thuật an toàn trụ sạc xe đạp điện,” dự kiến được công bố lấy ý kiến công khai từ ngày 8-14/1/2026.

Theo dự thảo tiêu chuẩn trình phê duyệt, nội dung quy định bao gồm thuật ngữ và định nghĩa, điều kiện thử nghiệm, yêu cầu chung và các chức năng bảo vệ an toàn đối với trụ sạc xe đạp điện, đồng thời đưa ra những yêu cầu riêng đối với trụ sạc một chiều.

Về yêu cầu an toàn, dự thảo tiêu chuẩn quy định trụ sạc xe đạp điện phải được trang bị đầy đủ các cơ chế bảo vệ cần thiết như chống chập điện, quá dòng, quá áp đầu vào; tự ngắt khi không tải hoặc khi pin đã sạc đầy; giới hạn thời gian sạc tối đa; bảo vệ khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn.

Các yêu cầu này đi kèm quy định kỹ thuật cụ thể và phương pháp kiểm tra tương ứng, nhằm bảo đảm trụ sạc vận hành an toàn, ổn định trong quá trình sử dụng.

Do trụ sạc xe đạp điện là sản phẩm phục vụ công cộng, dự thảo tiêu chuẩn cũng lưu ý nguy cơ mất an toàn phát sinh từ việc lắp đặt không đúng quy chuẩn.

Phần phụ lục của dự thảo liệt kê một số yêu cầu an toàn cần xem xét trong quá trình lắp đặt, bao gồm vị trí lắp đặt và cơ sở, thiết bị lắp đặt.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất và tiêu thụ xe đạp điện lớn, song thị trường trụ sạc xe đạp điện vẫn thiếu cơ sở kỹ thuật an toàn thống nhất, chất lượng sản phẩm không đồng đều.

Trong những năm gần đây, các vụ cháy nổ xảy ra trong quá trình sạc xe đạp điện diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng tiêu chuẩn thống nhất, xác định rõ ngưỡng kỹ thuật, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, loại bỏ sản phẩm kém chất lượng, qua đó giảm thiểu rủi ro mất an toàn ngay từ khâu đầu vào./.

