Vì sao doanh số xe điện Tesla tụt lại phía sau BYD của Trung Quốc

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 2/1, công ty xe điện Tesla của Mỹ đã để mất vị trí dẫn đầu vào tay BYD của Trung Quốc sau khi báo cáo mức giảm giao xe hàng năm trong năm thứ 2 liên tiếp.

Doanh số của Tesla giảm 9% trong cả năm 2025 và giảm 16% trong quý IV/2025 so với cùng kỳ năm trước.

Hãng xe điện này đang thích nghi với bối cảnh hoạt động mua sắm mới bị gián đoạn do kết thúc các khoản trợ cấp liên bang.

Công ty từng ghi nhận mức tăng doanh số bất ngờ trong quý 3 năm 2025 khi khách hàng tại Mỹ đổ xô tận dụng khoản tín thuế 7.500 USD sắp hết hạn.

Hãng xe Trung Quốc BYD (không bán xe tại Mỹ) ngày 1/1 cho biết đã bán được 2,26 triệu xe điện pin trong năm 2025, tăng 28% so với 1,76 triệu xe của năm 2024.

Tesla cho biết họ bán được 1,64 triệu xe trong năm 2025, so với 1,79 triệu xe của năm 2024.

Sự sụt giảm doanh số diễn ra khi Tesla đang nỗ lực chuyển hướng kinh doanh sang robot và xe tự hành với robot hình người Optimus và Cybercab không cần vô lăng.

Cả 2 sản phẩm này vẫn đang trong quá trình phát triển, trong khi doanh số bán xe vẫn chiếm khoảng 3/4 doanh thu của Tesla.

Vào tháng 10/2025, Tesla đã ra mắt các phiên bản rút gọn, giá rẻ hơn của dòng xe sedan Model 3 và dòng xe SUV Model Y để thúc đẩy nhu cầu. Tuy nhiên, doanh số tại Mỹ vẫn giảm trong 2 tháng đầu quý 4 năm 2025.

Tesla mô tả mục tiêu của giai đoạn tăng trưởng tiếp theo là “sự thịnh vượng bền vững.”

Trong kế hoạch tổng thể được công bố vào mùa Hè năm 2025, công ty đưa ra tầm nhìn trong đó trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống lưu trữ năng lượng cân bằng.

Vào tháng 12/2025, Tesla bắt đầu thử nghiệm robotaxi tự hành hoàn toàn tại Austin, Texas, sau khi khởi động chương trình thí điểm với tài xế an toàn ngồi ở ghế hành khách phía trước vào tháng 6.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho biết ông dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn xe Tesla tự hành hoàn toàn trên các đường phố Mỹ vào cuối năm.

Công ty dự kiến bắt đầu sản xuất xe tự hành chuyên dụng Cybercab trong năm 2026.

Năm 2025, Tesla cũng gặp khó khăn tại châu Âu. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu, tổng số xe đăng ký của Tesla tại châu Âu giảm 39% trong giai đoạn từ tháng 1-11/2025./.

