Porsche triệu hồi hơn 173.000 xe tại Mỹ do lỗi camera lùi.

Hãng xe thể thao hạng sang Porsche vừa loan báo đợt triệu hồi quy mô lớn tại Mỹ, liên quan đến 173.538 xe do lỗi kỹ thuật có thể khiến hình ảnh từ camera lùi bị tắt trong lúc lùi xe.

Đợt triệu hồi lần này bao gồm các mẫu Cayenne và Cayenne E Hybrid đời 2019 đến 2025, các mẫu 911 và Taycan đời 2020 đến 2025, cùng mẫu Panamera và Panamera E Hybrid đời 2024 đến 2025.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia (NHTSA), các xe bị ảnh hưởng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn liên bang về tầm nhìn phía sau.

Hình ảnh camera lùi hiển thị không đúng hoặc bị tắt hoàn toàn sẽ làm hạn chế khả năng quan sát của tài xế, đặc biệt trong các tình huống lùi xe ở không gian hẹp hoặc đông người.

Porsche cho biết các đại lý ủy quyền sẽ khắc phục sự cố bằng cách cập nhật phần mềm hệ thống hỗ trợ lái xe, hoàn toàn không thu phí chủ xe. Đợt triệu hồi nàylà một trong những chiến dịch an toàn đơn lẻ lớn nhất của Porsche khu vực Bắc Mỹ trong những năm gần đây.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh toàn ngành công nghiệp xe hơi đang chứng kiến nhiều đợt triệu hồi liên quan đến hệ thống camera lùi.

Trước đó, các cơ quan quản lý đã công bố những đợt triệu hồi quy mô lớn đối với xe Toyota, Ford và Stellantis vì các lỗi tương tự, cho thấy thách thức kỹ thuật ngày càng lớn khi các phương tiện phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống điện tử và hỗ trợ lái./.

