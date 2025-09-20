Nhu cầu yếu, Porsche "hãm phanh" kế hoạch xe điện

Nhà sản xuất ôtô thể thao Đức Porsche ngày 19/9 cho biết sẽ "hãm phanh" quá trình chuyển đổi sang xe điện do nhu cầu yếu. Động thái này khiến công ty mẹ Volkswagen phải cảnh báo về nguy cơ thiệt hại lên tới hàng tỷ euro.

Cụ thể, Porsche sẽ hoãn ra mắt một số mẫu xe thuần điện và đồng thời kéo dài vòng đời của một số mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid. Đáng chú ý, một dòng xe thể thao đa dụng (SUV) mới vốn được lên kế hoạch ban đầu là xe thuần điện, giờ đây sẽ chỉ có phiên bản động cơ đốt trong và hybrid khi ra mắt.

Porsche cho biết, nguyên nhân của những thay đổi này là do nhu cầu đối với các dòng xe thuần điện cao cấp đã giảm đáng kể. Giám đốc điều hành Oliver Blume cho biết hãng đang điều chỉnh lại toàn bộ định hướng của Porsche, nhằm mục đích thích ứng với tình hình mới trên thị trường và nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Đây không phải là bước lùi đầu tiên của hãng. Tháng trước, Porsche cũng đã tuyên bố từ bỏ kế hoạch tự sản xuất pin xe điện quy mô lớn.Đây là sóng gió mới nhất đối với Volkswagen, nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu với 10 thương hiệu trong tay.

Tập đoàn này không chỉ đang vật lộn với quá trình chuyển đổi sang xe điện gặp nhiều trắc trở mà còn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc và “đòn” thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Volkswagen cho biết những thay đổi trong kế hoạch xe điện của nhà sản xuất ôtô thể thao này và các chi phí khác sẽ tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động chung của toàn tập đoàn, gây thiệt hại 5,1 tỷ euro (tương đương 6 tỷ USD) trong năm tài chính 2025.

Do những thay đổi trên, Volkswagen cũng đã hạ dự báo về biên lợi nhuận hoạt động kinh doanh - một chỉ số được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ - xuống còn từ 2-3% cho năm 2025, giảm so với mức dự báo trước đó là 4-5%.



Từ lâu, Porsche đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do nhu cầu sụt giảm đối với các mẫu xe sang của hãng tại thị trường trọng điểm Trung Quốc. Vào tháng 2, hãng đã công bố cắt giảm 1.900 việc làm và cảnh báo sẽ còn có thêm nhiều đợt cắt giảm chi phí trong thời gian tới.

Một dấu hiệu cho thấy tình hình kinh doanh tồi tệ là cổ phiếu Porsche dự kiến sẽ bị loại khỏi chỉ số DAX của Đức vào ngày 22/9 sau khi giá cổ phiếu của hãng lao dốc.

Toàn bộ tập đoàn VW cũng đang trong tình trạng khó khăn. Trong nỗ lực giảm chi phí, VW đã đạt được thỏa thuận với các tổ chức công đoàn để cắt giảm 35.000 việc làm từ nay đến năm 2030 tại thương hiệu VW cùng tên ở Đức.

Trong bối cảnh đó, chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng khiến cho tình hình nghiêm trọng hơn, khi VW cho biết đã thiệt hại 3,1 tỷ euro (khoảng 3,64 tỷ USD) do các loại thuế này trong nửa đầu năm.

Ngoài ra, Trung Quốc đã trở thành một chiến trường khốc liệt của VW khi hãng phải đối mặt với các đối thủ bản địa như BYD. Một loạt nhà cung cấp phụ tùng ôtô của Đức, trong đó có BMW và Mercedes-Benz, cũng đã và đang cắt giảm mạnh chi phí để chật vật chạy theo các đối thủ mới nổi./.

