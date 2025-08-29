Xe điện Trung Quốc thách thức ‘ngôi vương’ của Tesla tại châu Âu

Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), doanh thu của hãng xe điện Mỹ Tesla tại thị trường châu Âu trong tháng Bảy giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp sụt giảm.

Cụ thể, Tesla chỉ đạt 8.837 xe đăng ký mới, trong khi hãng đối thủ BYD của Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 225%, với 13.503 xe được đăng ký.

Thành công của BYD đến từ việc liên tục mở rộng hiện diện tại châu Âu trong 2 năm qua, nhờ mở thêm showroom và tung ra nhiều mẫu xe với giá cả cạnh tranh.

Nguyên nhân khiến Tesla ‘hụt hơi’ tại châu Âu được cho là do áp lực cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc, sự chậm lại của các dòng xe chủ lực, cùng những tranh cãi xoay quanh hoạt động chính trị của tỷ phú Elon Musk.

Việc ông Musk công khai ủng hộ các đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc, như AfD ở Đức, đã khiến một bộ phận khách hàng truyền thống có khuynh hướng cánh tả ‘quay lưng.'

Không chỉ tại châu Âu, doanh thu toàn cầu từ ôtô của Tesla cũng giảm trong quý 2 năm nay.

Chính tỷ phú Elon Musk thừa nhận công ty có thể phải đối mặt với “một vài quý khó khăn."

Để ứng phó, Tesla công bố kế hoạch phát triển mẫu xe điện giá rẻ, dự kiến bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt ngay trong cuối năm nay.

Giới phân tích cho rằng Tesla đang phân tán sự tập trung khi chuyển hướng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, thay vì chú trọng cải thiện sản phẩm ôtô.

Ông Thomas Besson, Giám đốc nghiên cứu ngành ôtô tại công ty dịch vụ tài chính độc lập của châu Âu Kepler Cheuvreux, nhận xét Tesla nói nhiều về các dự án khác trong khi doanh số xe đang chững lại. Các mẫu xe của hãng đang trở nên lạc hậu so với đối thủ, còn sản phẩm mới như Cybertruck lại không thành công như kỳ vọng.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng tại châu Âu. Theo báo cáo của công ty cung cấp dữ liệu ôtô Jato Dynamics có trụ sở tại London, thị phần của nhóm các thương hiệu này đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 5%./.

