Doanh số xe điện BYD tại Anh tăng gấp sáu lần cùng kỳ năm ngoái

Doanh số BYD tháng 7 tăng gấp 4 lần cùng kỳ, trong khi Tesla giảm tới 60%. Xe điện Trung Quốc đang lấn sân mạnh vào thị trường Anh bất chấp rào cản trợ cấp.

PV
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Doanh số xe điện BYD tại Anh tăng gấp sáu lần cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường chứng khoán thận trọng trước các đe dọa thuế quan mới nhất của Mỹ.

Đồng USD mạnh lên tạo áp lực cho giá vàng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
#BYD #Xe điện của Trung Quốc #tăng trưởng #Vương quốc Anh #thị trường chứng khoán #tài chính #bản tin tài chính toàn cầu #doanh số xe điện Tesla EU Anh Trung Quốc

