GM cắt giảm sản xuất xe điện và hoãn mở rộng nhà máy do nhu cầu yếu

Công ty sản xuất ôtô General Motors (GM) quyết định cắt giảm sản lượng tại một trong những nhà máy sản xuất xe điện chính, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại sự hỗ trợ liên bang dành cho dòng xe này.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết GM sẽ tạm dừng sản xuất hai mẫu SUV điện Cadillac tại nhà máy lắp ráp ở Spring Hill, bang Tennessee vào tháng 12/2025.

Nhà máy này hiện sản xuất mẫu Cadillac Lyriq - mẫu SUV cỡ trung được xem là một trong những xe điện bán chạy nhất của GM - cùng với mẫu SUV điện cỡ lớn hơn là Vistiq.

Theo các nguồn tin, GM dự kiến sẽ cắt giảm đáng kể sản lượng của hai mẫu xe này trong 5 tháng đầu năm 2026 bằng cách tạm thời cho nghỉ một trong hai ca làm việc.

Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch đóng cửa các nhà máy trong một tuần vào tháng 10 và tháng 11/2025.

Nguồn tin cho biết GM đang dự định hoãn vô thời hạn việc triển khai ca làm việc thứ hai tại một nhà máy gần thành phố Kansas. Nhà máy này vẫn dự kiến bắt đầu sản xuất mẫu xe điện Chevy Bolt EV vào cuối năm nay.

GM trả lời hãng tin Reuters rằng công ty đang điều chỉnh sản xuất một cách chiến lược để phù hợp với dự báo tăng trưởng chậm của ngành xe điện và nhu cầu của khách hàng.

GM cho biết đang tận dụng hệ thống sản xuất linh hoạt giữa xe dùng động cơ đốt trong (ICE) và xe điện (EV).

Dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu (Luật To và Đẹp) được Tổng thống Trump ký ban hành vào tháng 7/2025 đã rút lại các chính sách hỗ trợ chính cho xe điện, bao gồm khoản tín dụng thuế trị giá 7.500 USD dành cho người tiêu dùng - chính sách đã được áp dụng suốt gần 15 năm.

Các lãnh đạo ngành ôtô nhận định doanh số bán xe điện sẽ gặp khó khăn sau khi chính sách này hết hiệu lực vào ngày 30/9.

Tại một sự kiện vào tháng 12/2024, Giám đốc điều hành GM, bà Mary Barra, cho rằng khoản tín dụng thuế 7.500 USD là yếu tố thúc đẩy nhu cầu và nếu không còn, sức mua xe sẽ giảm.

Vào tháng 3/2025, GM tuyên bố đặt mục tiêu bán 5,5 triệu xe trong năm nay, nhằm giữ vị thế là nhà sản xuất ôtô lớn nhất nước Mỹ.

Sau khi gặp khó khăn về sản xuất vào đầu thập kỷ, doanh số xe điện của GM đã tăng mạnh trong năm qua. Công ty cho biết tháng 8/2025 là tháng tốt nhất từ trước đến nay đối với xe điện, với doanh số bán xe đạt 21.000 xe

Trong thông báo đầu tuần này, ông Duncan Aldred - người đứng đầu GM khu vực Bắc Mỹ - nhận định rằng khi thị trường xe điện thay đổi, danh mục sản phẩm ICE vẫn là yếu tố tạo khác biệt cho các thương hiệu của GM, đồng thời mang lại sự linh hoạt và lợi nhuận mà các công ty chỉ sản xuất xe điện không có được./.

