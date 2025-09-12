Gặp khó với xe điện, ngành ôtô châu Âu muốn lùi thời hạn cấm xe xăng

Các nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vào ngày 12/9 (giờ địa phương), trong bối cảnh ngành này đang gây áp lực để Liên minh châu Âu (EU) xem xét lại kế hoạch chấm dứt bán xe sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2035.

Đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những doanh nghiệp Trung Quốc và một quá trình chuyển đổi sang xe điện (EV) không mấy thuận lợi, các nhà sản xuất ôtô châu Âu đang thúc giục EU cân nhắc lại những mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của mình.

Bà Sigrid de Vries, Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), cho rằng quy định hiện hành là quá cứng nhắc và thực sự cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Trong một lá thư gửi tới bà von der Leyen vào tháng Tám, các nhà sản xuất ôtô và các nhà cung cấp của họ đã than phiền về một loạt thách thức, bao gồm sự phụ thuộc vào châu Á về pin, chi phí sản xuất cao và thuế quan của Mỹ.

Họ cho rằng những trở ngại này, cùng với sự phân bổ không đồng đều của cơ sở hạ tầng sạc điện, đang kìm hãm doanh số bán xe điện, vốn chỉ chiếm khoảng 15% số xe mới được bán ra trên toàn châu Âu.

Cho rằng mục tiêu năm 2035 là "không còn khả thi," các nhà sản xuất đã kêu gọi chính phủ đưa ra những chính sách khuyến khích, chẳng hạn như giảm thuế, để kích cầu xe điện.

Ngoài ra, họ cũng đề xuất nới lỏng quy định để các dòng xe khác như hybrid cắm sạc, xe động cơ đốt trong hiệu suất cao và những loại xe phát thải thấp khác (không phải xe không phát thải) vẫn có "đất sống."

Điều này vấp phải sự phản đối từ các nhóm bảo vệ môi trường và những doanh nghiệp trong lĩnh vực xe điện. Hơn 150 đơn vị trong số này đã viết thư cho bà von der Leyen trong tuần này, kêu gọi bà "giữ vững lập trường."

Theo EU, giao thông đường bộ chiếm khoảng 20% tổng lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính ở châu Âu, và 61% trong số đó đến từ khí thải của ôtô.

Ông Michael Lohscheller, Giám đốc điều hành của hãng xe điện Thụy Điển Polestar, cho rằng mục tiêu năm 2035 đã mang lại sự rõ ràng cho ngành ôtô, định hướng cho các nhà đầu tư và sự chắc chắn cho người tiêu dùng. Ông nói thêm rằng việc nới lỏng mục tiêu này sẽ làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của châu Âu.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu mới đây, bà von der Leyen đã hé lộ rằng có thể sẽ có những điều chỉnh.

Bà đề cập đến yêu cầu của các nhà sản xuất ôtô rằng không chỉ xe điện mà những công nghệ phát thải thấp khác cũng cần được phép có mặt trên thị trường sau năm 2035, và cho biết EU hiện đang chuẩn bị cho việc xem xét lại mục tiêu năm 2035 trên tinh thần tôn trọng tính trung lập về công nghệ.

Cuộc hội đàm diễn ra vào thời điểm khó khăn cho các nhà sản xuất châu Âu, khi doanh số của họ đang bị ảnh hưởng bởi các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc như BYD và GAC.

Theo công ty tư vấn EY, tại Đức, ngành ôtô đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong năm qua.

Volkswagen đang lên kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên trong những năm tới, trong khi các công ty con của họ là Porsche và Audi, cũng như nhiều nhà cung cấp ôtô khác của Đức, cũng đang cắt giảm việc làm./.

