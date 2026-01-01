Hàn Quốc lên kế hoạch cải cách trợ cấp chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Từ năm 2026, Hàn Quốc sẽ triển khai chương trình mới về “trợ cấp chuyển đổi” nhằm khuyến khích người dân chuyển từ xe dùng động cơ đốt trong sang xe điện, với mức hỗ trợ bổ sung lên đến 1 triệu won (tương đương 693 USD), nâng tổng mức trợ cấp tối đa cho một xe lên 6,8 triệu won.

Thông báo ngày 1/1 của Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc (MOCIE) cho biết sẽ công bố kế hoạch cải cách trợ cấp xe điện năm 2026 và lấy ý kiến của các bên liên quan trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 2/1.

Theo MOCIE, thị trường xe điện trong nước đang phục hồi rõ rệt sau giai đoạn nhu cầu chững lại 2023-2024 và đạt khoảng 220.000 chiếc trong năm 2025, mức cao nhất từ trước tới nay.

Tính lũy kế đến cuối năm ngoái, tổng số xe điện đã được phân phối đạt 930.000 chiếc, chiếm 13,6% tổng số xe mới đăng ký. Dự kiến, con số này có thể sẽ vượt mốc 1 triệu chiếc ngay trong tháng Một này. Ngân sách trợ cấp cho xe điện trong năm nay đạt khoảng 1.600 tỷ won, đủ hỗ trợ cho 300.000 xe.

Mức trợ cấp cơ bản được giữ tương đương như năm ngoái, gồm trợ cấp hiệu suất và trợ cấp an toàn pin, cùng các khoản hỗ trợ bổ sung liên quan tới hạ tầng sạc, công nghệ tiên tiến và chỉ tiêu phân phối của nhà sản xuất. Theo đó, xe điện cỡ trung và cỡ lớn có thể nhận tối đa 5,8 triệu won, xe cỡ nhỏ nhận tối đa 5,3 triệu won.

Trường hợp thanh lý hoặc bán xe động cơ đốt trong đã sử dụng trên 3 năm để chuyển sang mua xe điện mới, người dùng sẽ được hưởng thêm mức trợ cấp chuyển đổi 1 triệu won.

Tuy nhiên, xe lai (hybrid) và các giao dịch tặng hay mua bán giữa các thành viên gia đình trực hệ không thuộc diện được hỗ trợ.

Ngoài ra, từ tháng 7/2026, các nhà sản xuất xe điện muốn được hưởng trợ cấp sẽ buộc phải tham gia bảo hiểm cháy xe điện nhằm làm giảm lo ngại về an toàn.

Chính phủ cũng áp dụng các khoản hỗ trợ bổ sung cho xe điện chuyên dụng, xe chở khách, xe tải điện, cũng như xe điện có trang bị lối lên xuống cho xe lăn, với mức hỗ trợ thêm là 2 triệu won.

Theo MOCIE, các biện pháp cải cách trợ cấp này nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện, đồng thời xây dựng hệ sinh thái xe điện bền vững, phục vụ mục tiêu giảm phát thải carbon trong lĩnh vực giao thông vận tải./.

