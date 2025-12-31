Đồng USD hướng đến năm giảm giá mạnh nhất kể từ 2017

Trong phiên giao dịch ngày 31/12, đồng USD giữ giá ổn định nhưng đang trên đà ghi nhận mức giảm giá trị tính theo năm lớn nhất kể từ năm 2017.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lộ trình cắt giảm lãi suất, những lo ngại về tài khóa và các chính sách thương mại khó đoán định dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, hiện đứng ở mức 98,228 điểm, giảm tới 9,5% trong năm 2025. Ngược lại, các đồng tiền mạnh khác đang chuẩn bị khép lại năm với mức tăng mạnh trong 8 năm qua. Cụ thể, đồng euro tăng 13,5%, lên 1,1747 USD đổi 1 euro và đồng bảng Anh tăng 7,6%, lên 1,3463 USD đổi 1 bảng Anh.

Tâm lý thị trường càng thêm nặng nề trước những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ công bố đề cử tân Chủ tịch Fed vào tháng 1/2026 để thay thế ông Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho thấy đồng USD liên tục bị bán ròng từ tháng 4/2025 đến nay.

Giới phân tích nhận định xu hướng đồng USD giảm giá nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm 2026. Các chiến lược gia tại ngân hàng Goldman Sachs dự báo đồng bạc xanh sẽ tiếp tục giảm giá trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định và Fed thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ trong khi các ngân hàng trung ương khác giữ nguyên lãi suất.

Hiện thị trường đang đặt cược Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, dù biên bản cuộc họp tháng 12/2025 cho thấy nội bộ Fed bị chia rẽ sâu sắc và chỉ dự kiến một đợt cắt giảm.

Ông Prashant Newnaha, chiến lược gia cấp cao về lãi suất khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng TD Securities, nhận định chiến lược đầu tư kiếm lời từ việc đồng USD giảm giá so với đồng euro và AUD vẫn sẽ là chiến lược được ưa chuộng trong năm 2026.

Sự suy yếu của đồng USD trong năm 2025 đã tạo đà tăng mạnh cho nhiều đồng tiền tại các thị trường mới nổi. Đồng NDT của Trung Quốc đã phá vỡ mốc tâm lý quan trọng 7 NDT đổi 1 USD ngày 30/12, lần đầu tiên sau 2,5 năm. Đồng tiền này đang hướng tới mức tăng 4% trong năm, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2020.

Đồng đô la Australia (AUD) tăng hơn 8% trong năm, đạt mức 0,66965 USD/AUD, ghi nhận năm tăng mạnh nhất kể từ 2020. Đồng đô la New Zealand (NZD) tăng 3,4%, đạt 0,57875 USD/NZD, chấm dứt chuỗi 4 năm giảm liên tiếp.

Riêng đồng yen Nhật là ngoại lệ khi đi ngang trong năm 2025, hiện ở mức 156,35 yen đổi 1 USD, bất chấp việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã hai lần nâng lãi suất vào tháng 1/2025 và đầu tháng 12/2025. Giới đầu tư tỏ ra thất vọng với tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ chậm chạp của Nhật Bản.

Tuy nhiên, các chiến lược gia của Ngân hàng MUFG dự báo nếu lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trong năm 2026, đồng yen có thể phục hồi vị thế "tài sản trú ẩn an toàn." MUFG kỳ vọng tỷ giá sẽ về mức 146 yen đổi 1 USD vào quý 4/2026.

Thị trường Nhật Bản hiện đã đóng cửa nghỉ lễ và khối lượng giao dịch toàn cầu dự kiến sẽ rất thấp trong ngày đầu năm mới./.

