Tổng thống Mỹ sẽ công bố chủ tịch mới của Fed vào tháng 1/2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến sẽ công bố người được chọn để thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào tháng 1/2026.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ hết hạn vào tháng 5/2026 và Tổng thống Trump tỏ ra mong muốn ông Powell sớm rời vị trí, khi liên tục chỉ trích cách ông lãnh đạo ngân hàng trung ương.

Fed đã cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay, nhưng ông Trump cho rằng đợt cắt giảm mới nhất vào ngày 10/12 “đáng lẽ có thể gấp đôi”.

Nhìn chung, Fed cắt giảm lãi suất để kích thích một nền kinh tế và thị trường lao động đang suy yếu. Ngược lại, Fed tăng lãi suất – hoặc duy trì ở mức cao trong thời gian dài – để kiềm chế lạm phát hoặc ngăn chặn giá cả tăng vọt.

Ông Trump đã chọn ông Powell làm Chủ tịch Fed vào năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống liên tục công kích người đứng đầu Fed, gọi ông là “quá chậm”, đe dọa khởi kiện và thậm chí đã có những tranh cãi trực tiếp với ông Powell trong chuyến thăm công trình cải tạo trụ sở Fed.

Trong tháng này, Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất về biên độ 3,5%–3,75%, nhằm hỗ trợ thị trường lao động. Tuy nhiên, khả năng chi trả vẫn là mối lo đối với nhiều người Mỹ.

Khi chi phí vay giảm, chi tiêu có thể tăng lên, tạo áp lực khiến giá cả leo thang, đặt Fed trước một bài toán cân bằng đầy thách thức./.

Những di sản và thách thức với Chủ tịch sắp tới của Fed Sự chia rẽ sâu sắc về lãi suất, áp lực chính trị gia tăng và bức tranh kinh tế nhiều bất định đang để lại những di sản nặng nề, đặt Chủ tịch tiếp theo của Fed trước thách thức điều hành chưa từng có.