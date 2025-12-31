Nổ súng tại Canada, cảnh sát kêu gọi người dân tránh ra đường

Ngày 30/12, một vụ xả súng đã xảy ra tại khu vực Big Island Lake Cree Nation, thuộc tỉnh bang Saskatchewan của Canada, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo cảnh sát Saskatchewan, hiện trường vụ án cách thành phố Saskatoon khoảng 392km về phía Tây Bắc.

Giới chức địa phương đã cảnh báo người dân về 2 nghi phạm nguy hiểm có vũ trang, đồng thời kêu gọi người dân lập tức tìm nơi trú ẩn, khóa kín cửa nhà và tránh xa khu vực xảy ra vụ việc.

Theo người đứng đầu tỉnh bang Saskatchewan, ông Scott Moe, 7 cơ sở y tế trong khu vực đã được phong tỏa tạm thời như một biện pháp phòng ngừa.

Cơ quan chức năng đang điều tra để xác định vụ nổ súng là hành động ngẫu nhiên hay có chủ đích./.

