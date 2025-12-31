Đời sống

Nổ súng tại Canada, cảnh sát kêu gọi người dân tránh ra đường

Giới chức địa phương đã cảnh báo người dân về 2 nghi phạm nguy hiểm có vũ trang, đồng thời kêu gọi người dân lập tức tìm nơi trú ẩn, khóa kín cửa nhà và tránh xa khu vực xảy ra vụ việc.

Thanh Phương
Theo cảnh sát Saskatchewan, hiện trường vụ án cách thành phố Saskatoon khoảng 392km về phía Tây Bắc. (Nguồn: Cảnh sát Hoàng gia Canada)
Theo cảnh sát Saskatchewan, hiện trường vụ án cách thành phố Saskatoon khoảng 392km về phía Tây Bắc. (Nguồn: Cảnh sát Hoàng gia Canada)

Ngày 30/12, một vụ xả súng đã xảy ra tại khu vực Big Island Lake Cree Nation, thuộc tỉnh bang Saskatchewan của Canada, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo cảnh sát Saskatchewan, hiện trường vụ án cách thành phố Saskatoon khoảng 392km về phía Tây Bắc.

Giới chức địa phương đã cảnh báo người dân về 2 nghi phạm nguy hiểm có vũ trang, đồng thời kêu gọi người dân lập tức tìm nơi trú ẩn, khóa kín cửa nhà và tránh xa khu vực xảy ra vụ việc.

Theo người đứng đầu tỉnh bang Saskatchewan, ông Scott Moe, 7 cơ sở y tế trong khu vực đã được phong tỏa tạm thời như một biện pháp phòng ngừa.

Cơ quan chức năng đang điều tra để xác định vụ nổ súng là hành động ngẫu nhiên hay có chủ đích./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xả súng #phong tỏa Canada
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hàng không châu Âu gián đoạn do bão

Hàng không châu Âu gián đoạn do bão

Bão Johannes gây gián đoạn hàng không, mất điện và thiệt hại tại Thụy Điển, Phần Lan, ảnh hưởng lớn đến các chuyến bay và cuộc sống người dân.