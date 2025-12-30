Yemen ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan vấn đề an ninh

Ngày 30/12, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Rashad Al-Alimi, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong thời hạn 90 ngày với lý do cần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự công cộng.

Theo thông báo, Yemen đồng thời hủy bỏ Thỏa thuận Phòng thủ Chung với Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), trong khi sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp bao gồm lệnh phong tỏa đường bộ, đường biển và đường không trong vòng 72 giờ.

Động thái trên được đưa ra sau khi các lực lượng ly khai Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC), được Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất ủng hộ, đã giành kiểm soát một số khu vực lãnh thổ tại Yemen.

Theo các nguồn tin, Mukalla - thủ phủ tỉnh Hadramout - đã rơi vào kiểm soát của lực lượng ly khai trong những ngày gần đây. Thành phố cảng này nằm cách Aden, nơi đặt trụ sở của chính quyền Yemen được Saudi Arabia (Arập Xêút) hậu thuẫn, khoảng 480 km về phía Đông Bắc.

Trong khi đó, các lực lượng chống Houthi tại Yemen cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một lô vũ khí được cho là dành cho STC và được vận chuyển từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, đồng thời áp đặt lệnh hạn chế trong 72 giờ đối với hoạt động qua lại biên giới, sân bay và cảng biển tại những khu vực do họ kiểm soát, ngoại trừ các trường hợp được Saudi Arabia cho phép.

Theo tuyên bố quân sự của Saudi Arabia, các cuộc không kích nhằm vào cảng Mukalla đã đánh trúng các phương tiện bọc thép và vũ khí được dỡ xuống từ 2 tàu cập cảng, xuất phát từ Fujairah - một thành phố cảng ở bờ Đông Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất.

Riyadh cho rằng số vũ khí này gây ra mối đe dọa an ninh trực tiếp và làm gia tăng căng thẳng, buộc liên quân phải tiến hành các cuộc không kích có giới hạn nhằm tránh thiệt hại ngoài ý muốn. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Các nhà phân tích nhận định các diễn biến trên có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, trong bối cảnh hai nước từng ủng hộ các lực lượng khác nhau trong cuộc xung đột kéo dài nhiều năm tại Yemen.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia bày tỏ hy vọng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất sẽ có các bước đi cần thiết nhằm duy trì quan hệ song phương, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp./.

Chính phủ Yemen và Houthi đạt thỏa thuận trao đổi gần 3.000 tù binh Houthi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh với tổng số gần 3.000 người, trong đó có 7 công dân Saudi Arabia.