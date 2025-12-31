30 triệu euro bị “thổi bay” trong vụ trộm kho tiền ngân hàng tinh vi ở Đức

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông tin từ cảnh sát Đức ngày 30/12 cho biết các nhà điều tra ước tính đã có khoảng 30 triệu euro bị đánh cắp trong vụ đột nhập vào kho tiền của chi nhánh ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây nước Đức.

Các nhà điều tra đang thu thập bằng chứng để làm rõ cách nhóm trộm cắp khoan từ bên ngoài vào kho tiền được bảo vệ nghiêm ngặt và lục soát hàng nghìn két sắt trong đó.

Người phát ngôn cảnh sát Đức mô tả vụ đột nhập là rất chuyên nghiệp, được lên kế hoạch tỉ mỉ và có thể có thông tin nội bộ.

Theo cảnh sát, thủ phạm đã đột nhập vào ngân hàng từ bãi đỗ xe, khoan một lỗ lớn vào kho tiền và sau đó tẩu thoát qua con đường này với những vật phẩm đánh cắp được.

Hơn 3.000 két sắt trong kho tiền đã bị phá khóa, trong đó có chứa tiền mặt, đồ trang sức và vàng. Dựa trên giá trị bảo hiểm trung bình khoảng 10.000 euro mỗi két, cảnh sát ước tính tổng thiệt hại sơ bộ là vào khoảng 30 triệu euro.

Vụ trộm bị phát hiện hôm 29/12 sau khi chuông báo cháy reo và báo động cho lực lượng cứu hộ.

Các nhân chứng đã nhìn thấy một số người đàn ông mang theo những chiếc túi lớn trong cầu thang của bãi đỗ xe đêm hôm 28/12.

Các nhà điều tra đã xem xét đoạn video giám sát ban đầu, cho thấy 1 chiếc Audi RS 6 màu đen rời khỏi bãi đỗ xe vào lúc sáng sớm 29/12, trên xe có những người đeo mặt nạ. Cảnh sát xác định biển số xe trước đó đã bị đánh cắp ở thành phố Hanover, miền Bắc nước Đức.

Nhiều khách hàng đã tập trung bên ngoài chi nhánh Sparkasse trong 2 ngày 29 và 30/12 để tìm hiểu thông tin về tình trạng tài sản họ gửi trong ngân hàng. Tờ Kölner Stadt-Anzeiger của thành phố Cologne gần đó đưa tin nhiều người bị ảnh hưởng là khách hàng gốc Thổ Nhĩ Kỳ và họ thường cất giữ vàng hoặc đồ trang sức bằng vàng trong két sắt gửi ngân hàng. Một số nạn nhân trình báo với cảnh sát rằng thiệt hại của họ vượt xa giá trị bảo hiểm của két sắt.

Ngân hàng Sparkasse đang thu thập thông tin cá nhân và báo cáo thiệt hại để chuyển cho các nhà điều tra./.

