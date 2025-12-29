Tổng thống Ukraine: Đàm phán tại Mỹ đạt nhiều kết quả quan trọng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/12 cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được những tiến triển đáng kể trong các cuộc thảo luận trước đó 1 ngày tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, đồng thời nhất trí để các nhóm công tác của hai nước gặp nhau vào tuần tới nhằm hoàn tất các vấn đề hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.

Thông báo trên nền tảng tin nhắn Telegram, ông Zelensky cho biết hai bên đã có “cuộc trao đổi thực chất về tất cả các vấn đề liên quan,” đồng thời đánh giá cao những tiến triển mà các nhóm làm việc của Ukraine và Mỹ đã đạt được trong những tuần qua.

Hãng thông tấn ukrinform của Ukraine dẫn lời Tổng thống Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump sau cuộc hội đàm, nêu rõ hai bên đã đạt được sự đồng thuận chung về 90% kế hoạch hòa bình 20 điểm, một phiên bản rút gọn của kế hoạch 28 điểm theo đề xuất của phía Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo ông Zelensky, các cuộc thảo luận tại Florida cũng đề cập tới trình tự triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, hôm 24/12, khi công bố chi tiết nội dung dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột với Nga, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết còn 2 vấn đề chưa đạt được đồng thuận, gồm cơ chế vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng như vấn đề lãnh thổ. Theo ông, đây là những nội dung cần được thảo luận ở cấp nguyên thủ quốc gia.

Cũng trong cuộc họp báo chung nói trên, Tổng thống Zelensky thông báo ông đã tiến hành một cuộc điện đàm chung với nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được "nhiều tiến bộ," với khoảng 95% các điều khoản đã được thỏa thuận.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận vẫn còn "một hoặc hai vấn đề rất gai góc," đặc biệt là số phận của vùng Donbass.

Ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ biết kết quả cuối cùng trong vài tuần tới, nhưng cảnh báo có thể có những vấn đề bất ngờ phát sinh làm cản trở toàn bộ nỗ lực. Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp là "tuyệt vời" và khẳng định hai bên đang "tiến gần hơn rất nhiều, có lẽ là rất gần" đến một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, trả lời báo giới trước cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Trump khẳng định ông không đưa ra “thời hạn chót” cụ thể cho việc đạt được một thỏa thuận hòa bình liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của Mỹ là chấm dứt xung đột.

Trước cuộc gặp với ông Zelensky vài giờ, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Mỹ mô tả cuộc điện đàm diễn ra "tốt đẹp và rất hiệu quả."

Theo Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thống nhất rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ chỉ kéo dài khủng hoảng và có nguy cơ dẫn đến việc tái diễn các hành động xung đột. Ông Trump cho biết sẽ tiếp tục nói chuyện với ông Putin sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine này, Đặc phái viên Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với nước ngoài, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, cho rằng cộng đồng quốc tế đánh giá cao các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thúc đẩy hòa bình.

Trên mạng xã hội X ngày 29/12, ông Dmitriev nêu rõ: “Toàn thế giới đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Trump và đội ngũ của ông về thúc đẩy hòa bình.”

Trong khi đó, châu Âu nhấn mạnh vấn đề bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine. Thông báo về kết quả cuộc điện đàm chung giữa Tổng thống Ukraine olodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, diễn ra sau cuộc hội đàm tại Florida ngày 28/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết cuộc trao đã đạt được những tiến triển tích cực.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định Liên minh châu Âu sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Ukraine và các đối tác Mỹ nhằm củng cố những tiến triển đã đạt được.

Theo bà von der Leyen, yếu tố then chốt của nỗ lực này là việc thiết lập các bảo đảm an ninh “vững chắc” cho Ukraine ngay từ giai đoạn đầu./.

Tổng thống Mỹ và Ukraine bắt đầu hội đàm tại Mar-a-Lago Hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Mar-a-Lago được kỳ vọng làm rõ các yếu tố hướng tới một thỏa thuận an ninh và giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.