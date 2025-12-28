Anh và Đức bắt tay mua pháo binh tự hành thế hệ mới trị giá 70 triệu USD

Bộ Quốc phòng Anh ngày 28/12 thông báo đã ký hợp đồng mua sắm chung với Đức trị giá 52 triệu bảng Anh (70 triệu USD) để mua các hệ thống pháo binh tiên tiến lắp trên phương tiện bọc thép, có khả năng khai hỏa khi đang cơ động và tấn công mục tiêu ở cự ly hơn 70 km.



Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh, thỏa thuận này sẽ cung cấp cho Lục quân Anh một năng lực trình diễn sớm của hệ thống RCH 155, đồng thời bàn giao hai hệ thống cho Đức phục vụ thử nghiệm.



Hệ thống do tập đoàn quốc phòng Pháp-Đức KNDS và tập đoàn Rheinmetall của Đức sản xuất. Theo thông cáo, hệ thống có thể bắn 8 viên/phút khi đang di chuyển, vận hành với kíp chiến đấu hai người và có tầm hoạt động 700 km mà không cần tiếp nhiên liệu

Trước đó, ngày 17/12, Anh cũng đã công bố gói hỗ trợ phòng không trị giá 600 triệu bảng Anh (hơn 800 triệu USD) dành cho Ukraine, bao gồm các tháp pháo tự động công nghệ cao và tên lửa phòng không nhằm bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga, trong bối cảnh Moskva gia tăng các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa Đông./.

