Tổng thư ký NATO bác ý tưởng tách rời quốc phòng châu Âu khỏi Mỹ

Tổng thư ký NATO lưu ý rằng phần lớn sức mạnh kinh tế và quân sự của khối này vẫn nằm ngoài EU, mà trụ cột lớn nhất là Mỹ, việc duy trì hợp tác xuyên Đại Tây Dương vẫn là yếu tố không thể thay thế.

Lê Hoàng
Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp báo ở Hague, Hà Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 27/12, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng NATO. Qua đó, ông bác bỏ việc Liên minh châu Âu (EU) cần phải theo đuổi một nền quốc phòng độc lập hoàn toàn với Mỹ, bất chấp những hoài nghi ngày càng lớn đang âm ỉ trong nội bộ liên minh này.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thư ký NATO thừa nhận châu Âu cần phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình, bao gồm việc gia tăng ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tiến trình này phải được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, thay vì nằm ngoài khuôn khổ xuyên Đại Tây Dương. Theo ông, Washington sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại châu Âu và giữ vững cam kết với liên minh.

Người đứng đầu NATO lưu ý rằng phần lớn sức mạnh kinh tế và quân sự của liên minh phòng thủ này vẫn nằm ngoài EU, mà trụ cột lớn nhất là Mỹ. Do đó, việc duy trì hợp tác xuyên Đại Tây Dương vẫn là yếu tố không thể thay thế.

Những tuyên bố của ông Rutte được đưa ra nhằm đáp trả trực tiếp quan điểm gần đây của ông Manfred Weber, lãnh đạo đảng Nhân dân châu Âu (EPP). Trước đó, ông Weber đã đặt câu hỏi về việc liệu châu Âu có thể tiếp tục tin tưởng vào Washington trong bối cảnh chính trường Mỹ đang có nhiều biến động khó lường. Trong cuộc phỏng vấn với Tập đoàn truyền thông Funke, ông Weber lập luận rằng châu Âu phải chuẩn bị sẵn sàng để hành động tự chủ hơn.
Cuộc tranh luận này diễn ra giữa bối cảnh châu Âu đang thảo luận gay gắt về "quyền tự chủ chiến lược", khi EU đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng để chuẩn bị cho một môi trường địa chính trị ngày càng biến động. Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo nhất trí rằng"Lục địa già" phải tăng cường năng lực quân sự, nhưng ông Rutte vẫn cảnh báo không nên coi những nỗ lực này là một bước đi nhằm "chia tay" NATO./.

