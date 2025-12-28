Singapore: Số ca sốt xuất huyết giảm khoảng 70% - thấp kỷ lục trong 7 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, số ca mắc sốt xuất huyết ở quốc đảo này đang ở mức thấp nhất trong 7 năm qua, với khoảng 4.000 ca được ghi nhận trong năm 2025.



Dữ liệu từ Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) cho thấy tính đến ngày 26/12, đã có 3.990 ca mắc sốt xuất huyết được báo cáo - giảm khoảng 70% so với 13.651 ca được ghi nhận vào năm 2024.

Đây là số ca mắc thấp nhất được ghi nhận tại Singapore kể từ năm 2018, khi có 3.282 ca được ghi nhận. Tính đến thời điểm hiện tại của năm, đã có 4 trường hợp tử vong do bệnh này, giảm mạnh so với 17 trường hợp vào năm 2024.



Hồi tháng 5, NEA cho biết số ca mắc sốt xuất huyết giảm một phần là nhờ những nỗ lực như Dự án Wolbachia- một sáng kiến nhằm kiểm soát quần thể muỗi Aedes tại đây bằng cách thả muỗi đực được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và nhiễm vi khuẩn Wolbachia có khả năng ngăn chặn việc muỗi truyền virus gây bệnh sang người.

Sáng kiến này đã được mở rộng đáng kể trong năm qua và hiện đang bao phủ hơn 580.000 hộ gia đình. Dự án này đặt mục tiêu bao phủ 800.000 hộ gia đình, tương đương khoảng một nửa tổng số hộ gia đình tại Singapore, vào năm 2026.



Tuy nhiên, Giáo sư Hsu Li Yang, Phó khoa về sức khỏe toàn cầu tại Trường Y tế Công Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ đóng góp của dự án cho thành công trên, do số ca sốt xuất huyết tại Singapore đã biến động mạnh trong những năm gần đây: tăng lên mức cao kỷ lục 35.315 trường hợp vào năm 2020 trước khi giảm xuống còn 5.258 ca vào năm sau đó; tăng trở lại lên 32.325 trường hợp vào năm 2022 rồi giảm xuống còn 9.949 ca vào năm 2023.

Do vậy, theo giáo sư Hsu, cần theo dõi thêm 2-3 năm để xác định rõ hơn đóng góp của Dự án Wolbachia trong việc giảm số ca mắc sốt xuất huyết ở Singapore./.



