Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ tiến triển quan trọng về hòa bình Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ đồng hồ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida vào ngày 28/12.

Cuộc hội đàm đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng hướng tới chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp là "tuyệt vời" và khẳng định hai bên đang "tiến gần hơn rất nhiều, có lẽ là rất gần" đến một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được "nhiều tiến bộ," với khoảng 95% các điều khoản đã được thỏa thuận.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận vẫn còn "một hoặc hai vấn đề rất gai góc," đặc biệt là số phận của vùng Donbass.

Ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ biết kết quả cuối cùng trong vài tuần tới, nhưng cảnh báo có thể có những vấn đề bất ngờ phát sinh làm cản trở toàn bộ nỗ lực.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm khó khăn nhất, đồng thời khẳng định quyền quyết định cuối cùng thuộc về người dân Ukraine thông qua cơ chế trưng cầu dân ý.

Ông tiết lộ hai bên đã thảo luận "tất cả các khía cạnh" của kế hoạch hòa bình 20 điểm, trong đó 90% kế hoạch đã đạt được sự đồng thuận chung, đặc biệt là 100% thống nhất về các đảm bảo an ninh và khía cạnh quân sự.

Đáng chú ý, ông Zelensky đã bắt đầu và kết thúc bài phát biểu bằng lời cảm ơn Tổng thống Trump, một thái độ khác biệt so với những căng thẳng trước đó khi ông bị chỉ trích vì thiếu lòng trân trọng đối với các nhà lãnh đạo Mỹ.

Khi được hỏi về khả năng thăm Ukraine, ông Trump không loại trừ khả năng này và tuyên bố đã đề nghị đến đó phát biểu trước Quốc hội Ukraine nếu điều đó giúp đạt được thỏa thuận hòa bình, mặc dù ông cho rằng chuyến đi như vậy khó có thể xảy ra.

Trước cuộc gặp với ông Zelensky vài giờ, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, được mô tả là "tốt đẹp và rất hiệu quả."

Theo Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ chỉ kéo dài khủng hoảng và có nguy cơ dẫn đến việc tái diễn các hành động thù địch.

Ông Trump cho biết sẽ tiếp tục nói chuyện với ông Putin sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine.

Ông Trump cũng tiết lộ Nga sẽ giúp tái thiết Ukraine, một cam kết được coi là quan trọng trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình toàn diện./.

Tổng thống Mỹ và Ukraine bắt đầu hội đàm tại Mar-a-Lago Hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Mar-a-Lago được kỳ vọng làm rõ các yếu tố hướng tới một thỏa thuận an ninh và giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.