Thế giới

Châu Âu

Ukraine lần đầu tiên tham gia diễn tập ứng phó theo Điều 5 NATO

Cuộc tập trận Loyal Dolos 2025 là sự kiện trọng điểm trong chương trình huấn luyện của NATO trong năm nay, tập trung vào các hoạt động trên bộ với các yếu tố đa lĩnh vực tích hợp.

Lan Anh
Binh sỹ Ukraine tham gia một buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tham gia một buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lần đầu tiên, Ukraine tham gia thực hành diễn tập cơ chế an ninh tập thể theo Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong cuộc tập trận Loyal Dolos 2025.

Khoảng 1.500 chuyên gia dân sự và quân sự đã tham gia các cuộc diễn tập này trên khắp châu Âu.

Hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine đăng trên Telegram cho biết "lần đầu tiên, các đại diện của Ukraine tham gia thực hành các cơ chế an ninh tập thể của liên minh."

Cuộc tập trận Loyal Dolos 2025 là sự kiện trọng điểm trong chương trình huấn luyện của NATO trong năm nay, tập trung vào các hoạt động trên bộ với các yếu tố đa lĩnh vực tích hợp nhằm thử nghiệm khả năng phối hợp và thích ứng tốt hơn.

Điều 5 của Hiến chương NATO, được ký kết tại Washington (Mỹ) năm 1949, ghi nhận nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Điều khoản này quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một thành viên của NATO sẽ bị coi là cuộc tấn công chống lại tất cả và kích hoạt nghĩa vụ buộc tất cả các nước NATO phải hỗ trợ thành viên đó.

Ukraine đã nhiều lần bày tỏ mong muốn trở thành thành viên đầy đủ của NATO như một sự đảm bảo an ninh để chấm dứt xung đột với Nga.

Tháng 9/2022, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO theo thủ tục cấp tốc.

Tuy nhiên, Nga coi tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột và luôn yêu cầu Kiev duy trì trạng thái trung lập để làm nền tảng cho bất kỳ thỏa thuận nào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ukraine #Loyal Dolos 2025 #diễn tập cơ chế an ninh tập thể Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cấm thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài

Luật mới do Tổng thống Putin ký quy định rằng Nga sẽ không thi hành các phán quyết của tòa án nước ngoài có thẩm quyền hình sự, nếu Moskva không nằm trong số các quốc gia trao thẩm quyền đó cho tòa.