Ukraine lần đầu tiên tham gia diễn tập ứng phó theo Điều 5 NATO

Lần đầu tiên, Ukraine tham gia thực hành diễn tập cơ chế an ninh tập thể theo Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong cuộc tập trận Loyal Dolos 2025.

Khoảng 1.500 chuyên gia dân sự và quân sự đã tham gia các cuộc diễn tập này trên khắp châu Âu.

Hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine đăng trên Telegram cho biết "lần đầu tiên, các đại diện của Ukraine tham gia thực hành các cơ chế an ninh tập thể của liên minh."

Cuộc tập trận Loyal Dolos 2025 là sự kiện trọng điểm trong chương trình huấn luyện của NATO trong năm nay, tập trung vào các hoạt động trên bộ với các yếu tố đa lĩnh vực tích hợp nhằm thử nghiệm khả năng phối hợp và thích ứng tốt hơn.

Điều 5 của Hiến chương NATO, được ký kết tại Washington (Mỹ) năm 1949, ghi nhận nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Điều khoản này quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một thành viên của NATO sẽ bị coi là cuộc tấn công chống lại tất cả và kích hoạt nghĩa vụ buộc tất cả các nước NATO phải hỗ trợ thành viên đó.

Ukraine đã nhiều lần bày tỏ mong muốn trở thành thành viên đầy đủ của NATO như một sự đảm bảo an ninh để chấm dứt xung đột với Nga.

Tháng 9/2022, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO theo thủ tục cấp tốc.

Tuy nhiên, Nga coi tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột và luôn yêu cầu Kiev duy trì trạng thái trung lập để làm nền tảng cho bất kỳ thỏa thuận nào./.

Nga tuyên bố không thỏa hiệp về việc triển khai lực lượng NATO tại Ukraine Nga sẽ không thỏa hiệp về việc triển khai lực lượng NATO, các vũ khí tiến công tại Ukraine hoặc việc Ukraine gia nhập NATO, coi đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận.