Đức giảm mạnh cấp phép xuất khẩu vũ khí sau 2 năm tăng cao kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, số liệu của Chính phủ Đức cho thấy, trong năm nay, nước này phê duyệt ít giấy phép xuất khẩu vũ khí hơn nhiều sau 2 năm liên tiếp đạt mức cao kỷ lục.

Theo trả lời của Bộ Kinh tế đối với câu hỏi chất vấn tại Quốc hội của đảng Cánh tả (Die Linke), tính từ đầu năm đến ngày 8/12, tổng giá trị giấy phép xuất khẩu vũ khí và các thiết bị quân sự khác của Đức đạt 8,4 tỷ euro (9,88 tỷ USD), giảm mạnh so với 13,33 tỷ euro năm 2024 và 12,15 tỷ euro năm 2023.

Sự sụt giảm mạnh nhất là đối với các giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, chỉ đạt 1,14 tỷ euro trong năm nay so với mức 8,15 tỷ euro năm 2024. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế cho biết tình trạng này không báo hiệu sự rút lui của Đức trong hỗ trợ Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức cho biết một số đơn hàng vẫn đang được thực hiện theo các giấy phép đã cấp trước đó, trong khi nhiều khoản kinh phí khác được phân bổ cho các dự án dài hạn và chỉ được phản ánh trong thống kê sau này, khi hoạt động xuất khẩu được phê duyệt.

Ngoài ra, không phải tất cả các đơn hàng thiết bị quân sự đều cần giấy phép xuất khẩu, trong khi Ukraine cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất vũ khí trong nước.

Trong tổng giá trị xuất khẩu vũ khí nói trên, 5,39 tỷ euro được phê duyệt dưới thời chính phủ hiện tại.

Na Uy là quốc gia nhập khẩu vũ khí Đức lớn nhất với 1,31 tỷ euro, chủ yếu từ các đơn đặt hàng lớn về xe tăng và tàu ngầm. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ hai với 726 triệu euro, tiếp theo là Ukraine với 483 triệu euro./.

