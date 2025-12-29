Thế giới

Châu Âu

Đức giảm mạnh cấp phép xuất khẩu vũ khí sau 2 năm tăng cao kỷ lục

Giá trị giấy phép xuất khẩu vũ khí của Đức trong năm 2025 giảm còn 8,4 tỷ euro, thấp hơn nhiều so với hai năm trước, chủ yếu do sụt giảm các giấy phép xuất khẩu sang Ukraine.

Thu Hằng
Máy bay chiến đấu đa năng Eurofighter Typhoon của Không quân Đức (Luftwaffe) trong Triển lãm Hàng không ILA Berlin 2016 ở Berlin. (Ảnh: Adobe Stock)
Máy bay chiến đấu đa năng Eurofighter Typhoon của Không quân Đức (Luftwaffe) trong Triển lãm Hàng không ILA Berlin 2016 ở Berlin. (Ảnh: Adobe Stock)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, số liệu của Chính phủ Đức cho thấy, trong năm nay, nước này phê duyệt ít giấy phép xuất khẩu vũ khí hơn nhiều sau 2 năm liên tiếp đạt mức cao kỷ lục.

Theo trả lời của Bộ Kinh tế đối với câu hỏi chất vấn tại Quốc hội của đảng Cánh tả (Die Linke), tính từ đầu năm đến ngày 8/12, tổng giá trị giấy phép xuất khẩu vũ khí và các thiết bị quân sự khác của Đức đạt 8,4 tỷ euro (9,88 tỷ USD), giảm mạnh so với 13,33 tỷ euro năm 2024 và 12,15 tỷ euro năm 2023.

Sự sụt giảm mạnh nhất là đối với các giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, chỉ đạt 1,14 tỷ euro trong năm nay so với mức 8,15 tỷ euro năm 2024. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế cho biết tình trạng này không báo hiệu sự rút lui của Đức trong hỗ trợ Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức cho biết một số đơn hàng vẫn đang được thực hiện theo các giấy phép đã cấp trước đó, trong khi nhiều khoản kinh phí khác được phân bổ cho các dự án dài hạn và chỉ được phản ánh trong thống kê sau này, khi hoạt động xuất khẩu được phê duyệt.

Ngoài ra, không phải tất cả các đơn hàng thiết bị quân sự đều cần giấy phép xuất khẩu, trong khi Ukraine cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất vũ khí trong nước.

Trong tổng giá trị xuất khẩu vũ khí nói trên, 5,39 tỷ euro được phê duyệt dưới thời chính phủ hiện tại.

Na Uy là quốc gia nhập khẩu vũ khí Đức lớn nhất với 1,31 tỷ euro, chủ yếu từ các đơn đặt hàng lớn về xe tăng và tàu ngầm. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ hai với 726 triệu euro, tiếp theo là Ukraine với 483 triệu euro./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuất khẩu vũ khí #Đức #Ukraine #Giấy phép xuất khẩu #Thị trường quốc tế #Bộ Kinh tế Đức #Quân sự Đức
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cấm thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài

Luật mới do Tổng thống Putin ký quy định rằng Nga sẽ không thi hành các phán quyết của tòa án nước ngoài có thẩm quyền hình sự, nếu Moskva không nằm trong số các quốc gia trao thẩm quyền đó cho tòa.