Châu Âu sắp bước vào giai đoạn tích trữ khí đốt khi các bể chứa gần cạn kiệt

Châu Âu sắp khởi động kế hoạch tích trữ khí đốt trong bối cảnh các bể chứa quan trọng gần cạn kiệt.

Điều này có nghĩa là khu vực này sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn với châu Á để đảm bảo nguồn cung, vào thời điểm xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng.

Theo Gas Infrastructure Europe, hiệp hội đại diện cho các nhà vận hành hạ tầng khí đốt tại châu Âu, các cơ sở của Hà Lan hiện chỉ còn khoảng 6%, mức thấp nhất trong thời điểm này của các năm kể từ cuối năm 2010.

Tại Đức, nơi có các cơ sở lớn nhất trong khu vực, lượng dự trữ cũng thấp hơn nhiều so với bình thường, ở mức khoảng 22%.

Vấn đề trữ khí đốt của châu Âu đang được chú trọng khi xung đột ở Trung Đông làm thắt chặt nguồn cung toàn cầu và đẩy giá lên cao. Xung đột diễn ra vào thời điểm châu Âu vừa qua mùa Đông với các bể chứa cạn kiệt, làm tăng khả năng họ sẽ phải mua thêm các lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong mùa Hè này để bổ sung, cạnh tranh với châu Á khi nguồn cung khan hiếm hơn.

Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng, ông Dan Jorgensen, đã yêu cầu các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu tích trữ khí đốt sớm để tránh cạnh tranh nguồn cung có thể đẩy giá lên cao trong mùa Hè. Ông cho rằng các chính phủ cũng nên giảm mục tiêu tích trữ xuống 80% và tận dụng tối đa các điều khoản linh hoạt theo quy định của EU.

Chênh lệch giá khí đốt theo mùa cho đến nay đã khiến việc tích trữ khí đốt trở nên không có lợi nhuận, nhưng điều đó đang bắt đầu thay đổi. Những thiệt hại nặng nề đối với các cơ sở năng lượng của Qatar đã đẩy giá các hợp đồng khí đốt dài hạn ở châu Âu tăng lên trong tuần trước. Điều đó đã cải thiện chênh lệch giá theo mùa cần để khuyến khích việc tích trữ khí đốt trong mùa Hè.

Giá khí đốt kỳ hạn chuẩn của châu Âu đã tăng hơn 55% kể từ khi xung đột nổ ra. Tổng lượng khí đốt dự trữ của châu Âu hiện chỉ khoảng 28%, mức thấp nhất kể từ năm 2022./.

Liên minh châu Âu hối thúc các nước thành viên sớm lấp đầy kho dự trữ khí đốt EU là nhà nhập khẩu năng lượng ròng trên thị trường toàn cầu, việc giá cả thế giới tăng cao và biến động mạnh có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ bơm khí đốt vào kho dự trữ của các nước thành viên.