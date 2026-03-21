Liên minh châu Âu hối thúc các nước thành viên sớm lấp đầy kho dự trữ khí đốt

Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Dan Jorgensen vừa kêu gọi các quốc gia thành viên bắt đầu lấp đầy các kho dự trữ khí đốt từ sớm, nhằm tránh tình trạng cạnh tranh nguồn cung có thể gây ra một đợt tăng giá mạnh vào mùa Hè.

Trong một bức thư gửi, ông Jorgensen đề nghị các chính phủ nên hạ mục tiêu dự trữ khí đốt xuống mức 80% và tận dụng tối đa sự linh hoạt mà luật pháp Liên minh châu Âu cho phép.

Theo quy định, các quốc gia có thể điều chỉnh giảm mục tiêu đạt 80% kho dự trữ này thêm 10 điểm phần trăm, thậm chí giảm thêm 5 điểm phần trăm nữa trong trường hợp điều kiện thị trường không thuận lợi.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu có thời hạn đến ngày 1/12 để hoàn thành nghĩa vụ dự trữ khí đốt của mình.

Bức thư của quan chức Liên minh châu Âu được đưa ra sau các cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar. Thời gian sửa chữa cơ sở này dự kiến có thể lên tới 5 năm.

Đánh giá về tình hình hiện tại, ông Jorgensen khẳng định an ninh nguồn cung của Liên minh châu Âu hiện vẫn được bảo vệ tương đối tốt. Nguyên nhân là vì Liên minh châu Âu có mức phụ thuộc khá hạn chế vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ khu vực Trung Đông, cùng với việc các tàu chở LNG cho khối này đã đi qua eo biển Hormuz trước khi xung đột nổ ra.

Tuy nhiên, vị Ủy viên cũng cảnh báo rằng do Liên minh châu Âu là một nhà nhập khẩu năng lượng ròng trên thị trường toàn cầu, việc giá cả thế giới tăng cao và biến động mạnh có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ bơm khí đốt vào các kho dự trữ của các nước thành viên./.

