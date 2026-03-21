Kết nối hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Italy bài bản, thuận lợi nhất

Tiếp tục chuỗi hoạt động trong chuyến thăm, làm việc tại Italy, ngày 20/3 (theo giờ địa phương), tại thành phố Milan, miền Bắc Italy, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tiếp, làm việc với bà Veronica Squinzi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Assolombarda.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Italy, đồng thời gợi mở về khả năng phát triển các cụm liên kết ngành trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, hướng tới xây dựng các chuỗi giá trị với phương châm vừa chia sẻ, hợp tác, vừa bổ sung, tương trợ cho nhau với sự đồng hành, hỗ trợ của Nhà nước, Chính phủ hai bên.

Giới thiệu với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, bà Veronica Squinzi cho biết Hiệp hội hiện có khoảng 7.000 doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Assolombarda cũng đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với Chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế-xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên về chính sách, quản trị doanh nghiệp, đổi mới công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đồng thời là lãnh đạo doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 2005, bà Veronica Squinzi bày tỏ sự thấu hiểu, ấn tượng và vui mừng về những cải cách, đột phá của Việt Nam trong môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nói riêng và nền kinh tế nói chung, cũng như triển vọng phát triển vô cùng tươi sáng của Việt Nam.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của bà Veronica Squinzi và các thành viên Hiệp hội về tổng quan chung hoạt động của Assolombarda, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nền kinh tế Italy, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Công nghiệp Assolombarda trong công tác đại diện và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Italy.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: "Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Italy - một trong những Đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu."

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Công nghiệp Assolombarda. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Thông tin thêm với Hiệp hội Công nghiệp Assolombarda, Phó Thủ tướng chia sẻ Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hài hòa và hiệu quả các thành phần kinh tế.

Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; tập trung phát triển 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết giữa Chính phủ-doanh nghiệp-viện nghiên cứu-trường đại học và mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Phó Thủ tướng, đã đến lúc các doanh nghiệp của Italy mở rộng ra nước ngoài để đa dạng hóa chuỗi cung ứng và Việt Nam là điểm đến để doanh nghiệp hai nước, hai nền kinh tế có thể cùng hợp tác kinh doanh, bổ sung cho nhau và cùng phát triển. Doanh nghiệp Italy sở hữu công nghệ lõi, công nghệ cao, kinh nghiệm quản trị.

Trong khi đó, Việt Nam có dư địa, lợi thế về các yếu tố tự nhiên, hạ tầng, nhân lực. Hai bên có thể liên doanh, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp giá trị cao... qua đó, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp Italy dành nhiều sự quan tâm đối với thị trường Việt Nam thì hai bên có thể bàn về việc hỗ trợ cho doanh nghiệp Italy đầu tư vào Việt Nam một cách bài bản, thuận lợi nhất, xem xét phương thức hợp tác, thành lập các khu công nghiệp của Italy tại Việt Nam.

Lĩnh hội các ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, bà Veronica Squinzi tin tưởng với nền tảng quan hệ tốt đẹp của hai quốc gia và chính sách khuyến khích của Chính phủ Việt Nam, hai bên hoàn toàn có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế và kết nối khu vực doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ.

Hiệp hội Công nghiệp Assolombarda cam kết không ngừng nỗ lực trong việc phát triển mạnh mẽ mối quan hệ doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng trân trọng mời bà Veronica Squinzi và Hiệp hội Assolombarda sớm thăm Việt Nam nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể.

Cùng ngày, làm việc với Ngân hàng Intesa SanPaolo tại thành phố Milan, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có Intesa Sanpaolo, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Intesa SanPaolo giới thiệu với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về cơ cấu tổ chức, vận hành hệ sinh thái Intesa SanPaolo, các hoạt động chính và định hướng chiến lược kinh doanh của Tập đoàn.

Với mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia và kinh nghiệm trong tài trợ các dự án hạ tầng, công nghiệp và phát triển bền vững, Intesa Sanpaolo đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp và các chương trình phát triển kinh tế, đồng thời tích cực tham gia các sáng kiến tài chính xanh, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ Italy trên thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò của Intesa SanPaolo, với kinh nghiệm và uy tín hàng đầu trong ngành tài chính của Italy, đã đóng góp tích cực vào việc huy động vốn và tài trợ cho các dự án phát triển kinh tế, công nghiệp, đặc biệt là phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Về tình hình phát triển tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu và đặt mục tiêu trong giai đoạn mới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hài hòa và hiệu quả các thành phần kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Intesa SanPaolo. (Ảnh: Hải Đăng/TTXVN)

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam định hướng chuyển sang thu hút vốn đầu tư thế hệ mới (cả trực tiếp và gián tiếp), có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, sản xuất thông minh, năng lượng sạch, hạ tầng và kinh tế số..., đóng góp cho các mục tiêu phát triển của đất nước.

Đặc biệt, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ định hướng phát triển doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) nhằm hướng tới phát triển bền vững, cam kết Net Zero vào năm 2050 và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Nhìn lại xuyên suốt thời gian qua, Phó Thủ tướng khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy tiếp tục phát triển tốt đẹp về mọi mặt, trong đó hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là nội hàm quan trọng. Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Italy tại ASEAN. Italy luôn thuộc nhóm 5 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại EU.

Mong muốn Intesa Sanpaolo, với thế mạnh về năng lực tài chính, kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới kết nối rộng với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, sẽ xác định Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn đẩy mạnh hợp tác với phía Việt Nam thông qua một số nội dung, gồm: truyền tải nỗ lực của Chính phủ Việt Nam về thu hút đầu tư, đồng hành cùng Chính phủ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế, đặc biệt cho các dự án đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và kinh tế xanh; đặt văn phòng đại diện, tiến tới hình thành trụ sở khu vực của Tập đoàn tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng), nghiên cứu, tham gia phát triển các mô hình kinh tế mới tại Việt Nam; tư vấn, huy động vốn và cung cấp các giải pháp tài chính cho các dự án phát triển hạ tầng, năng lượng sạch, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của cả hai nước; tham gia vào thị trường đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Cho rằng các nỗ lực chuyển đổi ở Việt Nam phù hợp với chiến lược của Ngân hàng, bà Paolo Angeletti hy vọng sẽ có nhiều hợp tác, hoạt động mới để Intesa SanPaolo tham gia, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển nhanh, bền vững./.

