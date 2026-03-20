Đường bay Minsk-Nha Trang: Bước tiến quan trọng trong hợp tác Việt Nam-Belarus

Ngày 19/3, tại Sân bay Quốc gia Minsk, Hãng hàng không Belavia (Belarus) đã long trọng khai trương đường bay thường xuyên đầu tiên kết nối Belarus và Việt Nam, điểm đến là thành phố biển Nha Trang (sân bay Cam Ranh).

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, những vị khách đầu tiên của chuyến bay Minsk-Nha Trang đã được chào đón nồng nhiệt với màn trình diễn múa truyền thống do Cộng đồng người Việt tại Belarus thực hiện.

Hành khách cũng được tặng những món quà lưu niệm để kỷ niệm sự kiện dấu mốc kể từ khi Việt Nam và Belarus nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025.

Chuyến bay cất cánh lúc 0 giờ 30 ngày 20/3 (giờ địa phương) từ Minsk và đã hạ cánh tại Nha Trang. Toàn bộ 270 ghế trên chuyến bay đều đã được lấp đầy.

Hành khách làm thủ tục lên máy bay. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Vladimir Barkun, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tiếp thị và Kinh tế đối ngoại của Belavia, đây là chặng bay dài nhất trong mạng lưới đường bay của hãng, với khoảng cách gần 9.300km, thời gian bay dự kiến khoảng 11 giờ.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Barkun bày tỏ hy vọng đường bay Minsk-Nha Trang-Minsk sẽ trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất của hãng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Belarus Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh: "Việc khai trương đường bay thường lệ là một bước hiện thực hóa quan trọng những thỏa thuận cấp cao đạt được khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Belarus vào tháng 5/2025. Đường bay thẳng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của du khách, doanh nhân hay người Việt sinh sống và học tập tại Belarus, mà còn là cơ hội để tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Belarus là người bạn truyền thống của Việt Nam và hai nước đang kỳ vọng vươn tới những chân trời hợp tác mới."

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Trung phát biểu chào mừng sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Về tiềm năng mở ra sau khi hai nước có đường bay thẳng, Vụ trưởng Ngoại giao công chúng thuộc Bộ Ngoại giao Belarus, ông Ruslan Varankov, nhấn mạnh mối quan hệ song phương đang có nhiều dư địa phát triển trên diện rộng, Belarus đang xem xét khả năng thành lập một cơ sở lắp ráp máy kéo tại Việt Nam. Các dự án cơ sở hạ tầng có sử dụng thiết bị của Belarus cũng rất được quan tâm.

Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực logistics và du lịch cũng đầy hứa hẹn, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, Việt Nam là một điểm đến rất hấp dẫn với du khách Belarus. Như vậy, kết nối hàng không không chỉ giúp kết nối người dân hai nước mà còn mở ra các cơ hội hợp tác, kinh doanh triển vọng.

Kế hoạch khai thác đường bay này ban đầu dự kiến bắt đầu từ ngày 31/3, nhưng do sự quan tâm lớn từ các công ty du lịch, Belavia đã quyết định khai trương sớm hơn.

Theo thông báo của hãng, các chuyến bay đến Việt Nam được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A330-200, với sức chứa 281 hành khách.

Riêng chuyến bay “mở màn” được thực hiện trên chiếc máy bay mang màu sơn đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập hãng.

Chuyến bay thứ hai đến và đi từ Nha Trang dự kiến khởi hành vào ngày 27/3. Từ ngày 31/3 trở đi, các chuyến bay sẽ hoạt động với tần suất 3 lần/tuần, vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy./.

