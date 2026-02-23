Lao Airlines mở lại đường bay thẳng thủ đô Vientiane-Đà Nẵng

Hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) khẳng định sẽ nối lại đường bay thẳng kết nối thủ đô Vientiane của Lào với thành phố Đà Nẵng của Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Lao Airlines cho biết sẽ quay trở lại phục vụ chuyến bay kết nối thủ đô Vientiane của Lào với thành phố Đà Nẵng của Việt Nam từ ngày 29/3 tới, với tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ Năm và Chủ nhật bằng máy bay Comac 909 với 90 ghế ngồi hạng phổ thông. Thời gian bay dự kiến mất khoảng 1 giờ 20 phút.

Về lịch trình, máy bay mang số hiệu QV317 sẽ khởi hành từ thủ đô Vientiane (VTE) lúc 11 giờ 20 và đến Đà Nẵng (DAD) lúc 12 giờ 40 cùng ngày.

Ở chiều ngược lại, máy bay mang số hiệu QV318 sẽ khởi hành từ Đà Nẵng (DAD) lúc 13 giờ 50 và đến thủ đô Vientiane (VTE) của Lào lúc 15 giờ 10 cùng ngày.

Vé sẽ được mở bán tại các phòng bán vé của Lao Airlines ở Lào, thông qua các đại lý được ủy quyền cũng như trên website và ứng dụng của hãng. Giá vé khứ hồi được đề xuất trên website của hãng là 290 USD cho việc đặt vé trong tháng 4/2026.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Lao Airlines đã khai thác đường bay thủ đô Vientiane-Đà Nẵng bằng máy bay ATR-72 với 70 chỗ ngồi, quá cảnh tại thành phố Pakse thuộc miền Nam của Lào.

Đến năm 2023, Lao Airlines nỗ lực nối lại đường bay thẳng thủ đô Vientiane-Đà Nẵng bằng máy bay Airbus A320 nhưng sau đó phải tạm dừng dịch vụ do nhu cầu thị trường chưa phục hồi sau đại dịch.

Theo Lao Airlines, việc nối lại đường bay thủ đô Vientiane-Đà Nẵng lần này sẽ thuận lợi hơn do hãng đưa vào sử dụng máy bay C909 với 90 ghế ngồi, kích thước phù hợp hơn nếu so sánh với máy bay ATR-72 (70 chỗ ngồi) và A320 (148 chỗ ngồi) trước đây từng được khai thác.

Việc Lao Airlines thông báo nối lại đường bay thẳng Vientiane-Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng gia tăng, với dự báo Đà Nẵng có thể đón khoảng 19 triệu lượt khách trong năm 2026.

Hiện nay, nhiều khách du lịch từ Hàn Quốc và Trung Quốc coi thành phố Đà Nẵng là trung tâm và nhu cầu tìm kiếm các “chặng bay ngắn” để đến các địa điểm du lịch nổi tiếng của Lào như Luang Prabang hoặc Vientiane cũng tăng mạnh.

Lao Airlines kỳ vọng những khách du lịch quốc tế này sẽ lấp đầy ghế trên các máy bay C909./.

