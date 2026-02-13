Italy lại điều tra Amazon vì nghi ngờ trốn thuế

Ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát tài chính Italy đã tiến hành khám xét tại trụ sở chính của tập đoàn Amazon tại thành phố Milan, miền Bắc Italy, trong một cuộc điều tra trốn thuế mới đối với "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ.

Cảnh sát tài chính cũng đã khám xét nhà của 7 quản lý Amazon và văn phòng của công ty kiểm toán KPMG.

Italy nghi ngờ Amazon đã trốn thuế hàng trăm triệu euro trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Cáo buộc liên quan đến một "tổ chức thường trú bí mật", bị cho là hoạt động và tạo ra thu nhập tại Italy cho tập đoàn đa quốc gia này.

Amazon đã lên án những gì họ gọi là hành động hung hăng và không cân xứng của văn phòng công tố Milan, đồng thời cho rằng điều này đáng lo ngại trong khi họ đang tích cực tham gia vào một cuộc đối thoại minh bạch với các nhà chức trách Italy.

Amazon cho biết rằng hồi tháng 3/2025, họ đã nộp đơn xin tăng cường hợp tác với Cơ quan Thuế vụ Italy để yêu cầu xác nhận chính thức về cách xử lý thuế chính xác đối với các hoạt động đang bị Văn phòng Công tố điều tra.

Theo Amazon, môi trường pháp lý khó lường, hình phạt không tương xứng và các thủ tục pháp lý kéo dài đang ngày càng ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của Italy như một điểm đến đầu tư.

Amazon cũng nằm trong số những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Italy, với hơn 25 tỷ euro (29,63 tỷ USD) được đầu tư trong 15 năm qua và hơn 19.000 nhân viên chính thức.

Các công tố viên Milan đã mở cuộc điều tra đối với công ty Amazon EU Sarl, có trụ sở tại Luxembourg và giám đốc của công ty này, vì nghi ngờ không khai báo thu nhập.

Theo lệnh khám xét, Amazon đã có cơ sở thường trú tại Italy ngay cả trước tháng 8/2024, khi tập đoàn này tham gia chương trình "tuân thủ hợp tác" với cơ quan thuế và bắt đầu nộp thuế tại Italy.



Dựa trên cuộc điều tra và lời khai của nhân chứng, lệnh khám xét cho biết Amazon EU Sarl trong năm 2024 đã sa thải và tuyển dụng lại 159 nhân viên của một công ty Amazon khác, mà các công tố viên tin rằng điều này đã cấu thành một cơ sở thường trú tại Italy cho đến thời điểm đó.

Cảnh sát tài chính Italy đã thu giữ máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin khác thuộc về các quản lý, bao gồm cả ổ cứng nơi lưu trữ email của nhân viên sau khi chúng bị xóa khỏi hệ thống của Amazon 3 tháng một lần.

Động thái mới nhất này chỉ là một trong số nhiều vụ việc liên quan đến tập đoàn Amazon tại Italy.



Tháng 12/2025, công ty này đã đồng ý với cơ quan thu thuế của Italy về việc trả 510 triệu euro để giải quyết một trong những tranh chấp thuế của họ. Trong tranh chấp đó, các công tố viên Milan, những người nghi ngờ Amazon có hành vi trốn thuế lên tới khoảng 1,2 tỷ euro liên quan đến giai đoạn 2019-2021, dự kiến sẽ kết thúc cuộc điều tra vào đầu năm 2026.

Các công tố viên cũng đang tiến hành 2 cuộc điều tra khác đối với Amazon - một cuộc liên quan đến cáo buộc trốn thuế liên quan đến giai đoạn 2021-2024, và một cuộc khác tập trung vào cáo buộc gian lận hải quan và thuế liên quan đến hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ngoài ra, một đơn vị của Amazon tại Italy vào cuối năm 2025 đã bồi thường và loại bỏ hệ thống giám sát nhân viên giao hàng, chấm dứt cuộc điều tra riêng biệt về cáo buộc gian lận thuế và các hành vi lao động bất hợp pháp./.

