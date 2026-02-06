Công ty Lotte Shopping tăng trưởng mạnh tại thị trường Việt Nam

Công ty Lotte Shopping (Hàn Quốc) ngày 6/2 công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận hoạt động đạt 547 tỷ won (khoảng 373 triệu USD), tăng 15,6% so với năm trước đó.

Đặc biệt, nhờ sự khởi sắc của mảng trung tâm thương mại và kết quả kinh doanh ấn tượng tại thị trường Việt Nam, công ty đã ghi nhận mức lợi nhuận hoạt động quý IV đạt 227,7 tỷ won, đồng thời lãi ròng 114,5 tỷ Won, chính thức xoay chuyển tình thế từ thua lỗ sang có lãi.

Số liệu thống kê cho biết tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của Lotte Shopping đạt 13.738,4 tỷ won, giảm nhẹ 1,8% so với năm trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng cả năm đã đạt mức dương với 73,6 tỷ won.

Riêng trong quý IV/2025, lợi nhuận hoạt động đã tăng vọt 54,7% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt 227,7 tỷ won trên mức doanh thu 3.521,8 tỷ won.Việc đạt được lợi nhuận ròng 114,5 tỷ won trong quý cuối năm được phân tích là do cấu trúc lợi nhuận dần ổn định nhờ sự gia tăng lợi nhuận kinh doanh, cải thiện lỗ lãi theo phương pháp vốn chủ sở hữu và giảm thiểu đáng kể quy mô ghi nhận lỗ do suy giảm giá trị tài sản.

Đại diện Lotte Shopping cho biết sau hơn một năm kể từ quý IV/2022, doanh thu của tập đoàn đã bắt đầu bật tăng trở lại nhờ nỗ lực thu hút khách hàng tại các trung tâm thương mại lớn, sự gia tăng mua sắm của khách du lịch nước ngoài và đặc biệt là đà tăng trưởng mạnh mẽ của mảng kinh doanh tại Việt Nam.

Mảng trung tâm thương mại trong quý IV/2025 đã ghi nhận doanh thu 952,5 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 226 tỷ won, lần lượt tăng 4,4% và 25,7% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tại thị trường nước ngoài, các trung tâm thương mại cũng ghi nhận lãi ròng với doanh thu 35,7 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 5,6 tỷ won khi Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội liên tục phá kỷ lục lợi nhuận theo quý.

Sự cải thiện về khả năng sinh lời được củng cố bởi đà tăng trưởng doanh thu ổn định tại tất cả các khu vực, điển hình là Việt Nam tăng 19% và Indonesia tăng 13%.

Đối với mảng thương mại điện tử (e-commerce), Lotte Shopping tập trung vào việc quản lý hiệu quả kinh doanh với trọng tâm là khả năng sinh lời. Việc tăng tỷ trọng các mặt hàng có biên lợi nhuận cao và tăng thu nhập từ quảng cáo đã giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp.

Ông Lim Jae-cheol, Giám đốc Tài chính của Lotte Shopping, cho biết trong năm 2025, tập đoàn đã tối đa hóa được lợi nhuận bằng cách mở rộng sự hiện diện tại các siêu thị lớn, tích cực thu hút khách du lịch nước ngoài và vận hành thành công các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi tại Hàn Quốc và mở rộng vị thế thống trị tại các thị trường nước ngoài, củng cố nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững./.

