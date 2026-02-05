Nhiều doanh nghiệp đạt doanh thu cao ngay từ những ngày đầu của hội chợ mùa Xuân

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, thành phố Hà Nội đã mang đến cho khách tham quan một Không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu - “Tết sum vầy” tại Sảnh 8, Khu triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, diễn ra từ ngày 2-13/2/2026.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp và quảng bá giá trị hàng hóa Việt Nam chất lượng cao trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những ngày đầu diễn ra hội chợ, nhiều doanh nghiệp đã đạt doanh thu tốt, hứa hẹn một mùa hội chợ doanh thu cao. Theo đó, đại diện nhãn hiệu chè Minh Đeng (xã Tân Lập, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, "so với Hội chợ Mùa Thu, hai ngày đầu của Hội chợ Mùa Xuân năm nay có phần trầm lắng hơn. Hôm qua, chúng tôi bán được khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, hôm nay ngay từ sáng lượng khách đã đông lên rất nhanh, rất nhiều người ghé qua thử sản phẩm. Theo kỳ vọng của đơn vị, khi bước vào cuối tuần, lượng khách tăng mạnh sẽ giúp doanh thu cải thiện rõ rệt."

Đối với mặt hàng thủ công, anh Nguyễn Văn Hoa, đại diện Cơ sở sản xuất Thu Linh, làng nghề mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ, Hà Nội) cho hay, "gian hàng của anh thu hút khá đông khách ngay từ ngày thứ hai diễn ra hội chợ. Hôm qua chúng tôi bán được gần 10 triệu đồng tiền hàng. Ngoài những sản phẩm trưng bày, chúng tôi mang đến hội chợ cả các sản phẩm từ cao cấp đến bình dân. Để kích cầu mua sắm, nhiều sản phẩm tại gian hàng được giảm giá từ 30-50% so với giá bán thông thường, tạo sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng."

Người mua hiện nay rất thông thái, không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng đến chất liệu, tính thân thiện với môi trường và khả năng sử dụng lâu dài. Người tiêu dùng đang hướng về những sản phẩm có thể tái chế, an toàn cho sức khỏe. Vì vậy, các sản phẩm mây tre đan được nhiều người quan tâm hơn hẳn.

Quan sát thực tế cho thấy, nhiều khách tham quan sau khi dạo một vòng hội chợ đã quay lại các gian hàng thủ công để lựa chọn sản phẩm làm quà biếu, quà tặng dịp đầu năm. Những món đồ mang đậm dấu ấn làng nghề, thủ công truyền thống không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tinh thần.

Mang các sản phẩm đặc sản địa phương đến quảng bá tại hội chợ, đại diện Hợp tác xã Du lịch bảo tồn Rươi Cáy An Thanh (Hải Phòng) cho biết, "chúng tôi mang đến hội chợ các sản phẩm đặc trưng như rươi tươi và các sản phẩm chế biến từ rươi, cáy gồm rươi kho, chả rươi, mắm cáy. Ngày hôm qua, chúng tôi đã tiêu thụ hết một tủ đông bảo quản sản phẩm, quy ra giá trị khoảng 5 triệu đồng. Sáng ngày hôm nay, ngay từ buổi sáng lượng khách đã đông lên rất nhanh. Khách tham quan đặc biệt quan tâm đến những sản phẩm mang tính đặc sản, có nguồn gốc rõ ràng, gắn với vùng miền cụ thể. Sức mua có tín hiệu tích cực hơn trong ngày thứ ba. Gian hàng giới thiệu các sản phẩm như ruốc tôm, ruốc cá, cá mòi kho, cá thu kho, đây đều là những mặt hàng chế biến sẵn, tiện lợi. Hôm qua chúng tôi bán được gần 5 triệu đồng. Các sản phẩm đều không có chất bảo quản, ruốc tôm, ruốc cá làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên nên được người tiêu dùng quan tâm."

So sánh với Hội chợ Mùa Thu trước đó, doanh thu mỗi ngày có thể đạt gần 10 triệu đồng, nên doanh nghiệp đang kỳ vọng sức mua sẽ tăng mạnh vào những ngày cuối tuần. Hiện các sản phẩm của Sovifood cũng đang được phân phối tại nhiều hệ thống siêu thị như AEON, WinMart, GO!, Metro và bán thường xuyên qua các kênh này./.

Không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ Mùa Xuân Hội chợ Mùa Xuân 2026 là không gian xúc tiến thương mại đa chiều, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại-văn hóa-du lịch-trải nghiệm, góp phần bình ổn thị trường hàng hóa và nâng cao vị thế hàng Việt.