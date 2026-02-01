Lý do Apple chi tới 1,5 tỷ USD mua startup AI bí mật của Israel

Thương vụ Apple mua lại công ty công nghệ sâu Q.ai của Israel với mức giá ước tính từ 1,5-2 tỷ USD đang thu hút sự quan tâm lớn của giới công nghệ, không chỉ bởi giá trị thương vụ mà còn vì ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với định hướng phần cứng và trí tuệ nhân tạo (AI) của tập đoàn này.

Theo giới phân tích, đây là thương vụ lớn thứ hai trong lịch sử mua bán và sáp nhập của Apple, phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của hãng là không tìm kiếm các sản phẩm hoàn thiện hay thương hiệu nổi tiếng, mà tập trung thâu tóm những năng lực công nghệ cốt lõi có tính chuyên biệt cao để tích hợp sâu vào hệ sinh thái của mình.

Apple vốn ưu tiên phát triển công nghệ nội bộ và chỉ mua lại những năng lực giúp lấp đầy khoảng trống chiến lược.

Trước đây, tập đoàn từng chi 1 tỷ USD để mua mảng modem của Intel (năm 2019), hay khoảng 500 triệu USD để mua công ty Israel Anobit nhằm tăng cường năng lực phát triển chip nhớ. Những thương vụ mua thương hiệu hiếm hoi như Shazam (2017) cũng chủ yếu xuất phát từ giá trị công nghệ nền tảng.

Các thương vụ mang tính bước ngoặt khác như NeXT (1996) hay Beats Electronics (2014) không chỉ liên quan đến sản phẩm mà còn gắn với yếu tố con người, trong đó NeXT giúp đưa Steve Jobs trở lại Apple, còn Beats mang về nhà điều hành âm nhạc Jimmy Iovine, góp phần thúc đẩy sự ra đời của Apple Music và phục hồi mảng tai nghe của tập đoàn.

Trong bối cảnh đó, việc Apple chi hơn 1,5 tỷ USD cho Q.ai không nhằm sở hữu một sản phẩm sẵn sàng thương mại hóa, mà là để tiếp cận một năng lực công nghệ có tiềm năng định hình thế hệ thiết bị tương lai.

Thương vụ cũng mang ý nghĩa “hồi hương nhân tài,” khi Apple đưa trở lại ông Aviad Maizels - người từng rời Apple sau thương vụ mua lại PrimeSense năm 2013 và sau đó đồng sáng lập Q.ai.

Do hoạt động trong trạng thái “bí mật,” Q.ai hầu như không công bố chi tiết về công nghệ của mình.

Tuy nhiên, các bằng sáng chế cho thấy công ty đã phát triển những hệ thống có khả năng phân tích các chuyển động rất nhỏ của da mặt thông qua thiết bị đeo để hiểu lời nói; giải mã “lời nói thầm” chỉ dựa trên hoạt động cơ mặt, không cần âm thanh; phát hiện tín hiệu cơ tinh vi từ các thiết bị gắn trên đầu, thậm chí xác định ý định nói trước khi âm thanh được phát ra.

Nói cách khác, Q.ai sở hữu công nghệ nhận dạng lời nói không cần âm thanh, dựa trên việc đọc chuyển động môi và cơ với độ chính xác cao, có thể vượt trội so với các phương pháp truyền thống.

Những năng lực này được đánh giá có thể tích hợp vào nhiều dòng sản phẩm của Apple, trong đó có kính thực tế hỗn hợp Apple Vision Pro.

Ngoài ra, các thế hệ tương lai của AirPods có thể nhận lệnh trong môi trường cực kỳ ồn ào hoặc khi người dùng không phát ra tiếng nói. Công nghệ phát hiện tín hiệu cơ cũng có thể mở rộng khả năng điều khiển bằng cử chỉ trên Apple Watch, vốn hiện mới hỗ trợ các thao tác tương đối đơn giản.

Giới quan sát cho rằng các ứng dụng này sẽ không xuất hiện trong “một sớm một chiều,” do chu kỳ phát triển phần cứng của Apple kéo dài và hãng thường không công khai nguồn gốc công nghệ được tích hợp.

Tuy vậy, thương vụ Q.ai được xem là tín hiệu cho thấy Apple đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng, xây dựng lộ trình tích hợp rõ ràng và tin rằng công nghệ cũng như đội ngũ của Q.ai sẽ mang lại giá trị lâu dài vượt xa số tiền đã bỏ ra./.

