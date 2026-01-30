Công nghệ

Hàn Quốc: Rò rỉ dữ liệu 4,5 triệu người sử dụng dịch vụ chia sẻ xe đạp

Dữ liệu cá nhân của hơn 4,5 triệu thành viên dịch vụ xe đạp công cộng Seoul (Ttareungyi) có thể đã bị rò rỉ từ năm 2024, gây lo ngại về an ninh mạng.

Dịch vụ xe đạp công cộng Seoul. (Nguồn: NEWS1)
Thông tin cá nhân của khoảng 4,5 triệu thành viên dịch vụ chia sẻ xe đạp công cộng của chính quyền thành phố Seoul (Ttareungyi) có khả năng đã bị rò rỉ từ năm 2024.

Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra vụ việc này.

Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện thông tin thành viên dịch vụ Ttareungyi bị rò rỉ trong một cuộc điều tra khác. Các thông tin có thể bị rò rỉ bao gồm tên, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ.

Trong một thông báo sáng 30/1, chính quyền thành phố Seoul cho biết tên và số đăng ký cư trú của các thành viên dịch vụ Ttareungyi không bị rò rỉ vì đây không phải thông tin bắt buộc khi đăng ký dịch vụ.

Tuy nhiên, có những lo ngại rằng thông tin cá nhân nhạy cảm do các thành viên tự ý nhập vào có thể đã bị rò rỉ, khiến các thành viên liên quan có nguy cơ bị lừa đảo và các thiệt hại thứ cấp khác.

Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đã thông báo cho Công ty Cổ phần Cơ sở hạ tầng Seoul, đơn vị vận hành dịch vụ Ttareungyi về vụ việc đồng thời cho biết nghi ngờ tin tặc đứng sau vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn này.

Một quan chức chính quyền thành phố Seoul cho biết vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng tháng 4/2024, khi nhiều cơ quan chính phủ bị tấn công mạng./.

