Lần đầu đưa các giải đấu Esports chuyên nghiệp vào Vietnam GameVerse 2026

Chiều 29/1 tại Hà Nội, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam chính thức công bố Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026.

Bước sang năm thứ tư tổ chức, Vietnam GameVerse 2026 với chủ đề "Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global" thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững: lấy nội lực Việt Nam làm nền tảng, từ đó kết nối, hội nhập và vươn ra thị trường quốc tế.

Với chủ đề xuyên suốt này, Vietnam GameVerse 2026 hướng đến việc lan tỏa câu chuyện ngành game Việt: từ sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, xây dựng cộng đồng cho tới xuất khẩu trí tuệ và thương hiệu Việt ra thế giới. Người tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới; kết nối, giao lưu cùng chuyên gia, nhà phát hành, đội tuyển esports và các đơn vị hàng đầu trong ngành game.

Sự kiện về game lớn nhất Việt Nam năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt "lần đầu tiên" mang tính cột mốc. Bên cạnh các trận đấu giao hữu giữa tuyển thủ, KOLs và người tham dự, Ban Tổ chức phối hợp cùng các nhà phát hành lần đầu đưa các giải đấu Esports chuyên nghiệp vào khuôn khổ chương trình, nổi bật là Giải đấu Cúp Thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á, quy tụ những đội tuyển hàng đầu khu vực tranh tài ở nhiều bộ môn hấp dẫn.

Song song đó, chuỗi fan meeting với các đội tuyển thể thao điện tử hàng đầu Việt Nam cũng lần đầu tiên được đưa vào chương trình, tạo không gian giao lưu trực tiếp giữa tuyển thủ và cộng đồng người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Vietnam GameVerse 2026 lần đầu tiên đẩy mạnh hoạt động B2B theo hướng chuyên sâu, với sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà phát triển và đơn vị phát hành game trong và ngoài nước, mở ra nhiều cơ hội kết nối và hợp tác.

Năm nay, Vietnam GameVerse 2026 chính thức mở bán vé, cho phép ban Tổ chức đầu tư sâu hơn vào nội dung, không gian trải nghiệm và các hoạt động độc quyền nhằm tăng trải nghiệm của người tham dự, góp phần xây dựng một mô hình sự kiện bền vững, chuyên nghiệp, tiệm cận với các sự kiện game - esports lớn trong khu vực và trên thế giới.

Người tham dự sở hữu vé sẽ có cơ hội tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái sự kiện, bao gồm triển lãm, diễn đàn chuyên ngành, hoạt động giải trí và fan meeting với các đội tuyển esports.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Vietnam GameVerse năm nay sẽ bắt đầu khởi động từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 5/2026 với sự kiện Ngày hội Game Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình bao gồm bốn nhóm hoạt động chính: Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026; Diễn đàn Game Việt Nam 2026; Cuộc thi GameHub và hoạt động hợp tác, đầu tư.

Bên cạnh triển lãm game và các sản phẩm, dịch vụ trong ngành game, Cosplay Contest tiếp tục là điểm nhấn dành cho cộng đồng, mang đến sân chơi sáng tạo để các bạn trẻ hóa thân thành những nhân vật yêu thích từ truyện tranh, phim ảnh, trò chơi điện tử và anime.

Theo Ban tổ chức, triển lãm game năm nay sẽ được mở rộng để đón các đơn vị, doanh nghiệp quốc tế cùng tham gia, hứa hẹn sẽ đem tới nhiều màu sắc cho sự kiện uy tín hàng đầu trong ngành công nghiệp game tại Việt Nam./.

