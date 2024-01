"Điểm mặt" những sự kiện chính tại Triển lãm Game Quốc tế năm 2024

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều 18/1 tại Hà Nội, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Liên minh Game Việt Nam tổ chức Chương trình công bố các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm Game Quốc tế - Vietnam GameVerse 2024.

Vietnam GameVerse 2024 được tổ chức nhằm tạo sân chơi dành cho các đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực game có cơ hội gặp gỡ và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm; tạo dựng môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất và phát hành giới thiệu, quảng bá game ra thị trường; mở ra cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp game trong và ngoài nước với các nhà đầu tư. Đây cũng là nơi thảo luận về chính sách, cơ chế, các vấn đề được quan tâm giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị trong ngành công nghiệp game.

Vietnam GameVerse 2024 sẽ có chủ đề "Beyond the game." Sự kiện bắt đầu khởi động từ tháng 12/2023 và kết thúc bằng Triển lãm và Hội thảo Game Quốc tế trong hai ngày 18 - 19/5/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động tiếp nối và mở rộng so với mùa đầu tiên.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết Triển lãm năm nay có một điểm nhấn rất quan trọng đó là GameHub.

"GameHub là nơi để tất cả startup, doanh nghiệp làm game giao lưu tạo mối quan hệ. Nơi doanh nghiệp nhỏ gặp các doanh nghiệp lớn, gặp các quỹ đầu tư để phát triển, mở rộng quan hệ. Nơi doanh nghiệp sản xuất gặp doanh nghiệp phát hành game để cùng 'đi hai chân' bước ra 'biển lớn.' Đây là mục tiêu quan trọng nhất Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử hướng tới để ngành game Việt Nam phát triển, " ông Do cho biết.

Doanh thu ngành game Việt vượt 500 triệu USD, đứng thứ 5 Đông Nam Á Đại diện Công ty cổ phần VNG cho biết nếu cộng gộp cả một số loại hình thanh toán, thì doanh thu ngành game của Việt Nam thậm chí còn có thể vượt qua con số 1 tỷ USD.

Vietnam GameVerse 2024 sẽ bao gồm bốn nhóm hoạt động chính:

Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2024 là sự kiện vinh danh sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng và cá nhân liên quan đến lĩnh vực game và có thành tích nổi bật trong ngành. Năm nay, Vietnam Game Awards 2024 vẫn bao gồm bốn nhóm hạng mục chính: The Golden Galaxy, The Golden Sun, The Golden Star và The Golden Gear.

Diễn đàn Game Việt Nam 2024 sẽ diễn ra trong ba ngày sự kiện chính, dành cho đại diện các đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia thảo luận về những chủ đề hấp dẫn trong ngành game hoặc chia sẻ những câu chuyện thú vị trong nghề như: làm thế nào để thu hút đầu tư cho các sản phẩm game tại Việt Nam hay chúng ta phải làm gì để thu hút, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành game Việt,...

Hoạt động hợp tác, đầu tư là nhóm hoạt động mới của Vietnam GameVerse 2024 với tâm điểm là hoạt động GameHub - một chương trình giúp các đơn vị phát triển game có thể quảng bá và thu hút nhà đầu tư nhằm hỗ trợ những dự án game mới nâng cao chất lượng và sớm tiếp cận với thị trường.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ban tổ chức sẽ dành riêng không gian và những khung giờ để thực hiện các hoạt động kết nối doanh nghiệp và mở ra những cơ hội tuyển dụng, thu hút nhân tài, nhằm tích cực thúc đẩy sự kết nối, hợp tác và đầu tư giữa các đơn vị trong hệ sinh thái game tại Việt Nam và quốc tế.

Tiếp nối và phát triển thêm nhiều chương trình hấp dẫn cộng đồng như Triển lãm game và các sản phẩm, dịch vụ trong ngành game; đấu trường game trực tiếp tại sự kiện; cuộc thi cosplay và phần diễu hành dành riêng cho cộng đồng cosplay.

Đặc biệt, triển lãm game năm nay sẽ được mở rộng để đón các đơn vị, doanh nghiệp quốc tế cùng tham gia.

Với quy mô mở rộng cùng chuỗi hoạt động hấp dẫn, hai ngày sự kiện dự kiến thu hút 30 ngàn lượt người tham dự. Vietnam GameVerse 2024 kỳ vọng sẽ là một trong những sự kiện về game nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực, các nhà sản xuất, phát hành và cộng đồng người yêu game trong nước và quốc tế./.