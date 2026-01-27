Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển bền vững tài nguyên rừng

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai dự án “Đầu tư hệ thống bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thông minh” với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng, nhằm nâng cao độ che phủ rừng, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, hạn chế tối đa tình trạng suy giảm và cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng hệ thống bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thông minh, nâng cấp hệ thống quản lý, giám sát rừng (FMS), đầu tư hệ thống cảnh báo cháy rừng gồm 10 trạm camera thông minh, ứng dụng công nghệ AI tại các khu vực rừng trọng yếu. Dự án còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng Trần Văn Thu cho biết, với nỗ lực nâng cao độ che phủ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, năm 2026, ngành sẽ triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, động thực vật rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương, các Ban Quản lý rừng triển khai đồng bộ, có hiệu quả các dự án về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chủ động đề xuất và phối hợp với các đối tác xây dựng và triển khai các dự án về giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng.

Ngành kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành công tác cập nhật diễn biến rừng. Theo đó, độ che phủ rừng năm 2025 đạt gần 59%, tăng 0,53% so với năm trước.

Bàn giao cho các Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm và các địa phương quản lý gần 160,4 nghìn ha rừng.

Đặc biệt, đến cuối năm 2025, diện tích rừng trồng được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) của thành phố lên đến gần 5.599 ha, đạt 120% kế hoạch, nâng tổng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC trên địa bàn thành phố lên hơn 30.000 ha, góp phần tích cực trong nỗ lực nâng cao độ che phủ rừng của thành phố./.

