Indonesia tìm kiếm hơn 80 người mất tích trong vụ lở đất tại Tây Java

Lực lượng chức năng Indonesia đang khẩn trương triển khai chiến dịch cứu hộ, tìm kiếm hơn 80 người mất tích sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn gây ra trên sườn núi Burangrang, huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java, ngày 24/1.

Phát biểu ngày 25/1, người đứng đầu tỉnh Tây Java, Herman Suryatman cho biết lực lượng tìm kiếm và cứu hộ, cùng chó nghiệp vụ, đã được triển khai đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới bùn đất và đống đổ nát.

Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa lớn.

Chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Khu vực (BPBD), Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia (Basarnas), cùng lực lượng cảnh sát và quân đội.

Cùng ngày 25/1, cảnh sát Indonesia cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể nạn nhân tại khu vực Cisarua thuộc huyện Tây Bandung.

Vụ sạt lở đất xảy ra sau những ngày mưa lớn kéo dài ở khu vực Tây Java. Các nhà khí tượng và cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở do nền đất yếu vì ngấm lượng mưa lớn, trong khi mưa vẫn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Theo các nhân chứng, họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi một khối bùn đất khổng lồ đổ xuống, cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại làng Pasirlangu.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân tránh xa khu vực bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn.

Theo ước tính ban đầu, hàng chục ngôi nhà của người dân đã bị vùi lấp hoàn toàn dưới bùn đất sau thảm họa này./.

Cận cảnh trận lở đất, lũ quét tại Indonesia gây ra nhiều thương vong Một vụ lở đất kèm lũ quét đã xảy ra tại khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java của Indonesia vào sáng 24/1, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.