Đời sống

Indonesia tìm kiếm hơn 80 người mất tích trong vụ lở đất tại Tây Java

Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ, cùng chó nghiệp vụ đã đến hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn gây ra để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới bùn đất và đống đổ nát.

Đỗ Quyên
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất ở huyện Cisarua, Tây Bandung, Indonesia ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất ở huyện Cisarua, Tây Bandung, Indonesia ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng chức năng Indonesia đang khẩn trương triển khai chiến dịch cứu hộ, tìm kiếm hơn 80 người mất tích sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn gây ra trên sườn núi Burangrang, huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java, ngày 24/1.

Phát biểu ngày 25/1, người đứng đầu tỉnh Tây Java, Herman Suryatman cho biết lực lượng tìm kiếm và cứu hộ, cùng chó nghiệp vụ, đã được triển khai đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới bùn đất và đống đổ nát.

Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa lớn.

Chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Khu vực (BPBD), Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia (Basarnas), cùng lực lượng cảnh sát và quân đội.

Cùng ngày 25/1, cảnh sát Indonesia cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể nạn nhân tại khu vực Cisarua thuộc huyện Tây Bandung.

Vụ sạt lở đất xảy ra sau những ngày mưa lớn kéo dài ở khu vực Tây Java. Các nhà khí tượng và cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở do nền đất yếu vì ngấm lượng mưa lớn, trong khi mưa vẫn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Theo các nhân chứng, họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi một khối bùn đất khổng lồ đổ xuống, cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại làng Pasirlangu.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân tránh xa khu vực bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn.

Theo ước tính ban đầu, hàng chục ngôi nhà của người dân đã bị vùi lấp hoàn toàn dưới bùn đất sau thảm họa này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lở đất #Sạt lở #Mất tích #Indonesia Indonesia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ nổ khí gas. (Nguồn: AA)

Mỹ: Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng ở New York

Trưởng phòng Cứu hỏa John Esposito cho biết lực lượng chức năng đang kiểm tra mùi khí gas tại tầng 15 và 16 thì vụ nổ xảy ra, gây hư hại nặng cho khoảng 12 căn hộ và cháy tại 10 căn khác.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Vì sao bệnh nhân ung thư hiếm khi mắc Alzheimer?

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tế bào ung thư tiết ra một loại protein có tên là Cystatin C, đóng vai trò như một "người hùng" giấu mặt trong cuộc chiến chống lại sự sa sút trí tuệ.