Mỹ: 1 người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minneapolis

Sáng 24/1 (giờ địa phương), một người đàn ông 37 tuổi đã thiệt mạng tại thành phố Minneapolis (bang Minnesota) sau khi trúng đạn từ lực lượng liên bang phụ trách nhập cư.

Thống đốc bang Minnesota - ông Tim Walz - xác nhận người đàn ông nói trên bị bắn trong bối cảnh chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chi tiết xung quanh vụ nổ súng chưa được làm rõ.

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết nạn nhân đã trúng nhiều phát đạn vào ngực và được đưa tới bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Tricia McLaughlin tiết lộ người đàn ông này có 1 khẩu súng với 2 băng đạn và đây là tình huống “phát sinh.”

Lực lượng chức năng đã nổ súng để “tự vệ” sau khi đối tượng có súng tiếp cận họ và “chống đối quyết liệt.” DHS cũng đã công bố bức ảnh về khẩu súng ngắn mà cơ quan này tuyên bố là thuộc về người bị bắn.

Sau vụ việc, một đám đông đã tụ tập để phản đối giới chức liên bang.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ 1 ngày sau khi hàng nghìn người biểu tình phản đối các hành động trấn áp người nhập cư tại thành phố trong thời tiết giá lạnh, đồng thời kêu gọi lực lượng thực thi pháp luật liên bang rời khỏi Minneapolis.

Trước đó, ngày 12/1, bang Minnesota cùng 2 thành phố lớn là Minneapolis và St. Paul đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn kế hoạch triển khai hàng nghìn nhân viên thực thi pháp luật nhập cư tới Minnesota.

Đơn kiện được người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Minnesota Keith Ellison cùng chính quyền 2 thành phố Minneapolis và St. Paul nộp lên tòa án liên bang khu vực Minnesota.

Bị đơn gồm các quan chức thuộc DHS, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Theo nội dung đơn kiện, việc triển khai lực lượng thực thi nhập cư với quy mô lớn, được cho là chưa từng có tiền lệ tại địa phương, đã gây tâm lý lo ngại trong cộng đồng người dân sinh sống, làm việc và đến thăm các thành phố này.

Phía nguyên đơn cho rằng hành động điều động lực lượng liên bang là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đề nghị tòa án ban hành lệnh ngăn chặn tạm thời và lâu dài đối với chiến dịch tăng cường lực lượng tại Minnesota./.

Mỹ điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota do căng thẳng an ninh Giới chức Mỹ ngày 17/1 cho biết đã huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Minnesota để sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an ninh tại Minneapolis, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc biểu tình.