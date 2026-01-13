Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Trong năm 2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 100.000 thị thực của công dân nước ngoài - con số cao nhất từ trước tới nay và cao hơn gấp đôi so với năm 2024, năm cuối cùng của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Động thái trên diễn ra sau sắc lệnh hành pháp ngay ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt việc thẩm tra và giám sát người nước ngoài.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu chính thức cho biết trong năm 2024, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ thu hồi khoảng 40.000 thị thực.

Sang năm 2025, con số này đã tăng vọt, phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Ngoài các trường hợp lưu trú quá hạn, khoảng 8.000 du học sinh và 2.500 lao động chuyên môn cũng bị mất tình trạng cư trú hợp pháp.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đa số những sinh viên và lao động này đã chống đối các cơ quan công quyền Mỹ liên quan tới các vấn đề hình sự, trong thời gian lưu trú.

Trong nhóm lao động chuyên môn, khoảng 1/2 số thị thực bị thu hồi liên quan tới các vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu. Khoảng 30% liên quan tới các cáo buộc hành hung, bạo lực hoặc giam giữ trái phép.

Số thị thực bị thu hồi còn lại liên quan đến các tội danh như trộm cắp, ngược đãi trẻ em, lạm dụng và phân phối chất gây nghiện, gian lận và biển thủ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận gần 500 du học sinh bị thu hồi thị thực do tham gia tàng trữ hoặc phân phối ma túy, trong khi hàng trăm lao động nước ngoài khác được cho là có hành vi ngược đãi trẻ em. Các trường hợp này được xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và trật tự xã hội Mỹ.

Tháng 8/2025, chính quyền Tổng thống Trump thông báo đã tiến hành duyệt xét toàn diện khoảng 55 triệu người nước ngoài hiện đang nắm giữ thị thực hợp lệ của Mỹ.

Song song với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe hơn trong việc cấp mới thị thực, trong đó có việc tái thi hành quy định “gánh nặng công cộng,” nhằm từ chối các đương đơn có khả năng lệ thuộc vào trợ cấp xã hội trong tương lai.

Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định chính sách này nhằm đặt quyền lợi của Mỹ lên hàng đầu, bảo vệ an toàn công cộng và an ninh quốc gia, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng rằng quyền cư trú tại Mỹ gắn liền với trách nhiệm tuân thủ luật pháp và trật tự của nước này./.

