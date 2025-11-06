Chính quyền Trump hủy 80.000 thị thực không định cư

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy khoảng 80.000 thị thực không định cư kể từ khi nhậm chức ngày 20/1, do các vi phạm từ lái xe khi say rượu đến hành hung và trộm cắp, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 5/11.

Theo Washington Examiner, số lượng thị thực bị hủy cho thấy quy mô của chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư được triển khai từ khi ông Trump lên nắm quyền, trong đó có việc trục xuất số lượng lớn người nhập cư, bao gồm cả những người có thị thực hợp lệ.

Chính quyền cũng áp dụng chính sách chặt chẽ hơn trong việc cấp thị thực, với các bước kiểm tra mở rộng trên mạng xã hội và sàng lọc kỹ lưỡng hơn.

Khoảng 16.000 thị thực bị hủy liên quan đến các vụ lái xe khi say rượu, khoảng 12.000 vụ do hành hung và khoảng 8.000 vụ do trộm cắp.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Ba loại tội phạm này chiếm gần một nửa số trường hợp bị hủy thị thực trong năm nay.”

Hồi tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Washington đã hủy hơn 6.000 thị thực sinh viên vì ở lại quá hạn hoặc vi phạm pháp luật, trong đó có một số ít trường hợp bị cáo buộc “hỗ trợ khủng bố.”

Tháng trước, bộ này cũng cho biết đã hủy thị thực của ít nhất 6 người do các bình luận trên mạng xã hội liên quan tới vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 5 cho biết ông đã hủy thị thực của “hàng trăm, có thể là hàng nghìn người,” bao gồm sinh viên, vì tham gia vào các hoạt động mà ông cho là “đi ngược lại các ưu tiên chính sách đối ngoại của Mỹ.”

Các chỉ thị của Bộ Ngoại giao Mỹ trong năm nay yêu cầu các nhà ngoại giao ở nước ngoài phải cảnh giác với những người nộp đơn mà Washington cho là có thái độ thù địch với Mỹ hoặc có tiền sử hoạt động chính trị.

Các quan chức chính quyền Trump cho biết những người có thị thực du học hoặc thẻ xanh có thể bị trục xuất nếu thể hiện sự ủng hộ người Palestine hoặc chỉ trích hành động của Israel trong cuộc chiến ở Dải Gaza, với lý do những hành động đó đe dọa chính sách đối ngoại của Mỹ và bị cáo buộc là “ủng hộ Hamas”./.

