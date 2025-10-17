Chính sách mới liên quan đến thị thực H-1B của Mỹ tiếp tục gặp rắc rối pháp lý

Ngày 16/10, Phòng Thương mại Mỹ đã đệ đơn kiện về khoản phí 100.000 USD của Chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các đơn xin thị thực H-1B, cho rằng khoản phí này sẽ khiến các nhà tuyển dụng Mỹ khó giữ chân nhân tài toàn cầu.

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington D.C với lập luận đây là khoản phí "bất hợp pháp," vi phạm các điều khoản của Đạo luật Di trú và Quốc tịch điều chỉnh vốn yêu cầu chỉ được áp mức phí dựa trên chi phí thực tế mà chính phủ phải bỏ ra trong quá trình xử lý hồ sơ xin thị thực.

Phòng Thương mại Mỹ cáo buộc Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền hành pháp, đồng thời nêu tên các bị đơn khác gồm lãnh đạo các Bộ An ninh Nội địa, Ngoại giao và một số bộ có liên quan.

Trong một phát biểu, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc chính sách của Phòng Thương mại Mỹ Neil Bradley nhấn mạnh mức phí thị thực mới 100.000 USD sẽ khiến các nhà tuyển dụng Mỹ, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp khó khăn trong việc bảo lãnh cho lao động nước ngoài theo chương trình H-1B, được Quốc hội Mỹ tạo ra với mục đích đảm bảo các doanh nghiệp ở mọi quy mô đều có thể tiếp cận với nguồn lực nhân tài toàn cầu phục vụ cho mục đích phát triển tại Mỹ.

Thị thực H-1B dành cho những vị trí công việc đòi hỏi kỹ năng cao mà các công ty công nghệ khó tuyển dụng ở trong nước. Vì thế, các công ty công nghệ lớn thường bảo lãnh dạng thị thực này nhiều nhất với gần 75% số người được cấp thị thực H-1B đến từ Ấn Độ.

Theo Phòng Thương mại Mỹ, thị thực H-1B bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho thị trường lao động Mỹ, nâng cao mức lương và năng suất, thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp. Do đó, việc gây khó khăn cho quá trình xin thị thực này là phản tác dụng.

Trước đó, hôm 19/9, Tổng thống Trump ký ban hành quyết định tăng mức phí bảo lãnh cho hồ sơ xin thị thực H-1B lên 100.000 USD, thay vì dưới 3.600 USD như trước đây.

Nhà Trắng cho rằng các nhà tuyển dụng đang thay thế lao động Mỹ bằng nhân lực nước ngoài với mức lương thấp hơn.

Tuy nhiên, Liên đoàn Công nhân Ôtô Mỹ (UAW), Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ (AAG) và một số tổ chức khác đã đệ đơn kiện về quyết định trên lên tòa án liên bang ở San Francisco hồi đầu tháng này.

Truyền thông Mỹ cho rằng khoản phí bảo lãnh khổng lồ này sẽ ảnh hưởng đến những "gã khổng lồ" công nghệ như Amazon, Microsoft và Google, vốn từ lâu đã dựa vào chương trình thị thực H-1B để tuyển dụng nhân viên nước ngoài, bao gồm cả các nhà phát triển phần mềm.

Việc phải nộp khoản phí bảo lãnh quá cao sẽ khuyến khích các công ty Mỹ chuyển việc làm ra nước ngoài, đặc biệt trong những lĩnh vực chuyên môn như nghiên cứu và phát triển, đồng thời ngăn cản sinh viên quốc tế học tập tại Mỹ./.

